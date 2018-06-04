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中央社

臻鼎-KY通過現金股利3.3元 今年布局轉型

中央社2018/06/04 10:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北4日電）臻鼎-KY去年營收首度突破千億大關，EPS為6.43元，今天股東會通過現金股利3.3元，臻鼎-KY表示，今年將是重要的布局轉型年，將透過上下游整合、策略聯盟等方式成長、擴張。

臻鼎-KY今天舉行股東會，由董事長沈慶芳主持，會中通過現金股利3.3元。

臻鼎-KY指出，2017年是PCB(印刷電路板)產業需求旺盛的一年，儘管重要客戶新產品銷售未如預期，臻鼎仍逆勢成長，營收再度創下歷年新高，並且首度突破千億大關。

臻鼎-KY去年合併營收新台幣1092.38億元，較前一年增加32.58%；合併稅後淨利為67.71億元，歸屬於母公司合併稅後淨利51.72億元，較前一年大增95.93%，合併稅後每股盈餘(EPS)為8.41元，歸屬母公司合併稅後每股盈餘為6.43元。

去年臻鼎-KY完成海外子公司的股權重整，通過換股合併及現金收購的方式，將PCB業務整合至鵬鼎控股旗下，碁鼎科技則從事半導體相關產品生產製造。

展望今年，臻鼎-KY表示，今年將是重要的布局轉型年，包括深圳、淮安、秦皇島及營口園區都在持續建廠、轉型擴充產能中，未來也將透過上下游整合、策略聯盟等方式繼續成長、擴張。

臻鼎去年已在股東會臨時會合法程序下通過子公司鵬鼎控股申請在深圳交易所A股上市案，目標在潛在的客戶與策略夥伴合作之下，打世界盃並持續提升產業地位。（編輯：楊玫寧）1070604

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