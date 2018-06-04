晶片電阻漲價帶動 國巨盤中收復千元大關

根據官網資料，厚聲電子1978年創立於台灣新竹，分別在1988年和1992於泰國曼谷和江蘇昆山設廠，主要生產和銷售晶片電阻、網絡電阻、插件電阻、水泥電阻、功率電阻等各類固定電阻。

陸媒指出，5月下旬厚聲公布厚膜電阻產品的調價通知，6月1日起對部分厚膜電阻調漲50%以上。

中國大陸媒體日前報導，厚聲集團旗下厚聲國際貿易（昆山）將對電阻系列價格調整，部分規格漲幅達到100%以上，新單價將從6月15日出貨執行。這是厚聲今年第4次調漲價格。

電阻價格持續調漲，帶動相關族群走強。國巨盤中走堅收復千元大關，最高來到1045元，大漲6.4%。光頡開盤鎖住漲停58.6元。大毅盤中最高來到115元，大漲6.4%。

市場人士指出，電阻元件材料陶瓷基板缺料持續漲價，迄今已大漲275%，電阻元件漲勢不減，預估整體被動元件缺貨狀況可能持續到明年，

從廠商布局來看，法人表示，包括奇力新旗下旺詮、厚聲、麗智等晶片電阻廠在中國昆山設廠，這3家每月產能粗估超過500億顆。全球電阻器每月供應量約3600億顆，全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。國巨是全球最大晶片電阻供應商。（編輯：蘇志宗）1070604