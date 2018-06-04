Altis賣輸CR-V 車商分析是這個原因

和泰車管理本部本部長劉松山坦言，CR-V在5月交出這麼亮麗的成績單，內部大吃一驚，不但打敗運動休旅車(SUV)的常勝軍RAV4，穩居SUV銷售冠軍，單月竟可衝出超過2000台的銷售量，讓一向被稱為「神A」的Altis也敗陣。

劉松山分析，Altis在5月下旬銷售出現縮手，恐怕是賣輸CR-V的原因，至於這些Altis買家為何意向出現遲疑，可能要歸咎到「贈品」身上；豐田在5月針對國產車系除了延長保固至5年或14萬公里之外，交車禮是豪華露營組，比起5月交車禮掃地機器人及拖地機器人，兩相比較之下，能幫忙做家事的機器人，讓精打細算的買家比較有感，使得部分訂單延至6月才交車。

距離車市淡季的民俗月僅剩下不到一個半月，車商在6月促銷力道也明顯加強，準備搶攻民俗月前的最後一波商機，除了豐田送掃地機器人及拖地機器人外，福特(Ford)送無線手持吸塵器，日產(Nissan)則送空氣清淨機，看來小家電還是最能推動買氣的殺手級贈品。（編輯：楊凱翔）1070604