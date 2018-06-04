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中央社

股東會揭下半年展望 台股有望站上11000點

中央社2018/06/04 08:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北4日電）歐美股市1日收盤上漲，亞股也因大陸A股入列MSCI明晟新興市場指數利空出盡而漲；法人表示，台股本週多家大廠股東會，下半年展望值得留意；類股輪漲穩步盤堅，有望站上11000點。

義大利達成協議合組聯合政府，加上美股因就業數據強勁走強，激勵歐洲股市上週五(1日)收紅。美股收盤勁揚，因美國公布就業數據優於預期，轉移市場對全球恐爆發貿易戰的憂慮。道瓊工業指數終場上漲219.37點，或0.90%，收在24635.21點。

上市櫃公司5月營收表現本週起陸續揭露；晶圓代工龍頭台積電、被動元件大廠國巨將於5日召開股東會，及多家金控業在8日的股東會，將聚焦於下半年營運展望訊息。

法人表示，台股現階段在一萬多點震盪，仍有強勢主流股表現，顯示市場信心充沛，多頭格局未變，穩固盤堅格局下，除非又出現單日1800億元大量，否則即便歐美股市利空未除，台股短線仍可望維持輪漲格局，可擇優布局。

宏遠投顧表示，台股近一個月來股市表現強勢，不畏近期台灣電子業景氣不佳、外資大量賣超台股且匯出資金；6月1日受中國A股入列MSCI明晟指數的影響，亞洲股市反因利空出盡而上漲。

宏遠投顧指出，台股近期政府政策作多，帶動股市發展，在政府強力作多下，上市櫃公司加入作多行列，且因市場多頭消息主導台股大盤走勢；這兩天被動元件、矽晶圓材料、功率半導體類股漲多回跌，但跌深的股票往上漲，維繫台股人氣，使台股穩步盤堅，有機會突破11000點關卡。

元大期貨認為，美國不再延長鋼鋁關稅豁免，全球再度籠罩在不確定性下，布局時仍需留意短線波動擴大的風險。（編輯：楊玫寧）1070604

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