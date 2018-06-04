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中央社

AI當助理變客服 台廠忙搶商機

中央社2018/06/04 08:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北4日電）科技進展快速，AI產業效益與市場機會前景可期，國內科技大廠布局搶進，目前也看到相關應用逐步開花結果，如語音助理、機器人客服，或是結合VR提高手術成功率。

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2018年全球和人工智慧(AI)相關的商業價值總計將達1.2兆美元，較2017年增加70%，到了2022年，人工智慧相關商業價值估計將達到3.9兆美元。

台灣企業和政府因應人工智慧時代的到來，科技部推動「AI小國大戰略」5大策略中，建置AI雲端平台是其中最重要的一環，科技部已攜手與廣達電腦、華碩電腦及台灣大哥大三大台灣重要企業，組成國家隊，建置AI雲端平台。

AI雲端平台有望擠進全球超級電腦500大排名中的前30名；主機預計8月完成機房基礎配置，9月完成計算主機硬體建置，10月完成軟體布建，12月正式試營運。

近年富邦集團積極導入AI人工智慧及大數據應用，富邦集團內的金融行業像是富邦產物保險，有6成的健康意外險理賠是靠AI人工智慧自動完成。旗下台灣大哥大也導入人工智慧應用，包括語音客服、TA-Media的精準行銷、myMusic的音樂串流、myVideo的影音服務、momo電商應用等。

中華電信則表示，台灣是全球資通訊產業重鎮，擁有發展AIoT(人工智慧暨物聯網)的基礎優勢，中華電信將扮演推手角色，協助產業發展導入創新應用服務，將台灣建構成為國際AI創新樞紐，中華電信AI發展策略涵蓋資源基礎、核心技術和應用領域三大領域及五大應用，盼建立具備快速開發與安全彈性的整合服務，滿足不同階段所需，也加速台灣AIoT產業生態系布局。

舉例來說，中華電信eHome智慧家庭已累積超過萬戶採用，透過虛擬語音助理等AI功能，可滿足訂餐外送、叫計程車、叫電梯、控制家電、燈光、窗簾等需求。

遠傳電信積極推動台灣產業在物聯網時代的轉型與創新，並在AI應用發展與人才培育上不遺餘力，在今年初成為微軟在台「AI研發中心」首家電信業合作夥伴。近期已陸續完成的AI產業實例包括協助車隊業者導入AI智能語音辨識應用，也協助美妝業者導入AI智能機器人客服。

宏達電董事長王雪紅日前提出VIVE Reality的概念，意指虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、5G和人工智慧(AI)的總和，宏達電也持續朝向建構VR、AR、AI和5G的新生態，加速實現Vive Reality的願景。

宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ日前發表人工智慧平台DeepQ AI platform，催生更多AI應用創新，舉例來說，該平台如同自排跑車，使用者稍作學習便能輕易操控馳騁。

宏達電健康醫療事業部總經理張智威也說，HTC人工智慧（AI）平台計畫整合虛擬實境（VR）技術導入腦瘤手術，可提高手術正確性與成功率，最快明年將有一家台灣醫院採用。（編輯：楊凱翔）1070604

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