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中央社

教書夢碎 坦尚尼亞連體姊妹過世

中央社2018/06/04 10:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社奈洛比3日綜合外電報導）東非國家坦尚尼亞一對去年9月上大學而爆紅的連體雙胞胎姊妹花，昨天因久病過世，得年21歲，消息一出讓全國民眾非常難過，總統馬古富利也推文致哀。

法新社報導，腹部連在一起的姊妹花瑪莉亞和孔索拉達（Maria and Consolata Mwakikuti）在坦尚尼亞小有名氣，媒體密切關注她們一路到高中。

姊妹倆去年9月錄取伊爾林加（Iringa）的魯瓦哈天主教大學（Ruaha Catholic University），成為全國身障人士首例。在坦尚尼亞，身障人士時常被邊緣化或一出生就被遺棄。這對姊妹在父親死後被母親拋棄。

英國廣播公司（BBC）報導，姊妹倆的雙親在她們還是嬰兒時就過世，後來她們由天主教慈善團體收養。報導說，她們肚臍以下相連，共用肝和肺、有兩個心臟，都有頭和雙手。

瑪莉亞去年7月曾在坦尚尼亞電視台上，感性地呼籲父母不要「把家中有身心障礙的孩子藏起來或關起來」。她說：「他們必須知道孩子也是人，無論身障與否，他們都是平等的，擁有相同權利。」

這對姊妹花去年開始讀大學，希望成為歷史、英文和斯瓦希里語（Swahili）老師。她們去年在BBC訪問中說：「我們會用投影機和電腦教學。」

然而她們去年12月因為心臟問題住院，在就讀的大學附近醫院治療，昨天因呼吸系統併發症過世。消息一出，許多網友紛紛留言慰問她們的家人和朋友。

坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）也在推特上寫說：「我為雙胞胎姊妹瑪莉亞和孔索拉達過世感到悲痛。我上次在醫院探視她們時，她們還為全國祈禱。在此向家屬致哀…孩子啊，願妳們安息。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070604

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