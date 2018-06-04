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中央社

恐怖分子作惡多端 杜特蒂：政府十倍奉還

中央社2018/06/04 09:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓總統杜特蒂昨天在首爾會見當地菲僑時，再次表達對恐怖分子濫殺無辜的憤慨，揚言將「生吞」恐怖分子，恐怖分子胡作非為，菲律賓政府將「十倍奉還」。

向來嫉惡如仇的杜特蒂（Rodrigo Duterte）在首爾一家酒店向菲僑說：「真的，我不是在開玩笑。你（指恐怖分子）殺害兒童、強姦婦女，X生的，我要生吞你！」

他繼續說：「只要給我醋和鹽，我就生吞了你，我很習慣吃人的。」

杜特蒂3日至5日在南韓進行3天官方訪問，以加強菲韓關係。他昨天在首爾會見當地菲僑，馬拉坎南宮今天把杜特蒂的演說全文，傳送給媒體。

杜特蒂提到，來自中東的恐怖主義，在未來10至15年內仍將是菲國必須面對的問題。

他並說，恐怖分子總是在伊斯蘭教義的外衣下從事暴力行動，持續殺害異教徒，自詡為烈士，但伊斯蘭教並沒有這樣的教導。

杜特蒂警告，恐怖分子仍在菲律賓活動，菲律賓政府將以其人之道還治其人之身，「我們沒有選擇，你們做了什麼？我們十倍奉還。」根據馬拉坎南宮的文字紀錄，此時台下響起熱烈掌聲。

由於地理及歷史因素，菲律賓長年受分離主義及恐怖主義困擾，特別是在南部的民答那峨島。

2016年9月，杜特蒂的家鄉納卯市遭到恐怖攻擊，14人在夜市爆炸案中喪生，另有70餘人受傷。

去年5月，一批支持伊斯蘭國（IS）組織的恐怖分子，在民答那峨島大城馬拉韋市（Marawi）發動叛亂，政府圍剿5個月才平定，擊斃974名恐怖分子，但也有168名軍警陣亡。

軍方情報顯示，恐怖分子又開始在民答那峨島招兵買馬，打算東山再起。由於恐怖威脅依然存在，民答那峨島仍處於戒嚴狀態中。（編輯：陳俊碩）1070604

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