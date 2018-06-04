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中央社

北韓軍方高層異動 川金會前撤換3高官

中央社2018/06/04 09:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩預計12日在新加坡舉行高峰會，美國資深官員今天表示，北韓選在此時撤換3名高階軍官。專家學者說，獲拔躍的官員都是年輕又有能力的人。

韓聯社報導，北韓3名高階軍官據信遭去職，匿名的美國官員針對這項消息發表評論。

川普5月24日宣布取消川金會，6月1日又讓川金會起死回生。美國正尋求透過談判，終結北韓核武計畫。

美國官員認為，北韓軍方內部對金正恩處理南韓及美國的手法有些異議。

美國官員並未指明3名軍官的身分，韓聯社說他們是人民武力部部長朴永植（Pak Yong Sik）、北韓人民軍（KPA）總參謀長李明洙（Ri Myong-Su）和北韓人民軍總政治局局長金正覺（Kim Jong Gak）。

川普希望北韓邁向「非核化」，以放棄核武換取鬆綁經濟制裁。北韓領導階層據信認為核武對其生存至關重要。

韓聯社引述不具名情報官員的話報導，人民武力省第一副相努光鐵（No Kwang Chol）取代朴永植擔任人民武力部部長，李明洙的職位則由其副手李永吉（RiYong Gil）接任。

白宮、國務院、中央情報局（CIA）和國家情報總監辦公室（ODNI）未立即應要求置評。

南韓統一部和國防部拒絕證實相關報導。一名統一部官員表示，政府密切關注北韓領導形勢的變化。

韓聯社報導，獲拔躍的官員年紀都比前任輕，尤其是現年63歲的李永吉，足足比李明洙少了21歲。

首爾北韓大學院大學（University of NorthKorean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）說：「這反映出兩件事，一是鞏固金正恩作為北韓唯一領導人的權力，二是在國家推動經濟進一步發展之際，強化執政黨和軍方間的合作。」

梁茂進說：「他們都是年輕又有能力的人。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070604

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