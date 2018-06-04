NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈笑翻！他用台式英文和法國妹狂聊噁！帶女友住賓館　竟「鼠」從天降8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

蘇巧慧：蘇貞昌未接觸柯文哲 不對鄰居指指點點

中央社2018/06/04 10:05
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蘇龍麒台北4日電）民進黨立委蘇巧慧今天表示，自從父親蘇貞昌參選新北市長後，與台北市長柯文哲團隊沒有任何接觸，對於台北市長選戰，「不對鄰居指指點點」，要與鄰居合作。

媒體報導有親柯人士說「柯文哲跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，現在沒救了。」民進黨台北市議員顏聖冠後來議會總質詢中問柯文哲為何這樣說，柯文哲表示這是私底下聊天，並說蘇貞昌還是很厲害啦，私底下講的都不算。

民進黨立委蘇巧慧、王定宇上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪。

蘇巧慧說，從蘇貞昌參選新北長以來，與柯文哲團隊沒有任何接觸，只有四年前柯文哲要參選台北市長前，有向蘇貞昌請益，柯文哲擔任台北市長時，有一兩次機會遇到。

她說，蘇貞昌的態度始終一樣，要參選的是新北市長，台北市是鄰居，「不對鄰居指指點點、說三道四」，要與鄰居合作。

蘇巧慧說，不管今年年底選戰有什麼結果，柯文哲已經寫下政壇傳奇的一頁，因為媒體每天要花很多版面討論他要與誰合作，是史無前例。

王定宇說，柯文哲評蘇貞昌的選情，形式上不厚道，明知是在對媒體講，用的名字卻是親柯人士，為什麼要私底下放話，習慣性用暗箭傷人是不好的事情。他說，這些放話看得出柯文哲對自己選情的擔憂。

對於前副總統呂秀蓮要與民進黨ByeBye，王定宇說，這是感情上的重大事件，總統兼民進黨主席蔡英文慰留是對的，不過也很少人聽到基層民眾討論這件事情。

蘇巧慧說，基層對於呂秀蓮的問題真的沒有太多討論，但她希望呂秀蓮能繼續在民進黨這個團隊中。她說，民進黨這個團隊中，任何成員想離開，都要去了解原因，但盡可能希望留在民進黨的隊伍中。（編輯：林沂鋒）1070604

感念扶貧扭轉命運 受惠印...台灣輸出醫療軟實力 用真心...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan