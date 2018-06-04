馬英九：六四不平反 統一不能談

（中央社記者謝佳珍台北4日電）前總統馬英九今天表示，「六四不平反，統一不能談」，面對歷史，就事論事；面對家屬，將心比心，才能真正拉近兩岸人民的心理距離，也才能讓中共成為世人眼中真正的大國。

今天是六四事件29週年，馬英九上午在臉書發文表示，29年來，他一直關心「六四」的平反，不只因為受難者與家屬的錐心泣血，也因為「六四」對兩岸關係影響至深。

他說，60、70年前，台灣也曾經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」。去年中共舉行第19次全國代表大會時，習近平先生曾說，對台政策要「尊重台灣現有的社會制度與台灣人民的生活方式」。過去30年來，台灣政府一直致力處理「二二八事件」與「白色恐怖時期」的賠償及平反，這就是台灣現有的社會制度，以及台灣人民的生活方式。