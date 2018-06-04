王定宇籲處理大創爭議 黃偉哲：願檢調調查

台南出身、也曾與黃偉哲一起參與民進黨台南市長黨內初選的王定宇，上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」訪問時表示，參選台南市長，黃偉哲要面對的是自己的問題。

時代力量立委黃國昌近期持續追究大創公司涉嫌偽造文書、違法進口貨品案，並在臉書發文指一切的事情，都是黃偉哲帶日本大創董事長香取周次去見當時的經濟部長鄧振中之後才發生，經濟部官員才會一再縱容日本大創的違法行為。

（中央社記者蘇龍麒台北4日電）民進黨立委王定宇今天表示，民進黨提名台南市長參選人黃偉哲應破釜沉舟處理被質疑的爭議案件。黃偉哲說，感謝王定宇的寶貴意見，也願意面對檢調調查。

他說，黃偉哲不是素人，在從政脈絡上就看得出來，黃偉哲獲公民監督國會聯盟17次評鑑為優秀立委，黃偉哲個性溫吞，卻有個立場激烈的妹妹，所以很容易被人操作。

王定宇說，黃偉哲在民進黨內這麼長久，質疑他對台灣的價值與主權的想法是不道德的。

王定宇具體給黃偉哲三點建議，第一是怎麼整合不同想法的人，民進黨內不用整合，黨外人士怎麼整合與說服；第二是怎麼成為有溫度的市長，台南是非常有溫度的都市，黃偉哲卻不太會去記人；第三是面對被質疑的爭議案件，怎麼破釜沉舟，處理的乾淨俐落、漂漂亮亮。

主持人問到，民進黨內會不會有人希望「倒掉」黃偉哲，4年後就可再參選。王定宇說，絕對不會有「倒掉」的這種想法，黃偉哲被提名了，就會傾全力協助黃偉哲，畢竟這個都市不好，全家都受害。

對於王定宇的建議，黃偉哲告訴中央社記者，感謝王定宇的好意見，也了解王定宇是真心想幫忙，一路走來提出很多好的寶貴意見。

對於記住人的問題，黃偉哲坦承，因為接觸的人多，見過幾次面的人，常會名字、長相沒連結，沒有跟人很熟稔，願意改進。

在道德操守問題部分，他說，要嚴肅面對，這次助理牽涉到的案子，可以說是黨內初選的延續，大選被人拿來繼續操作，但還是要面對，希望檢調深入調查、毋枉毋縱，他相信自己經得起考驗，而司法的檢證就是很清楚的考驗。

黃偉哲說，未來自己在用人上，也要更努力經得起考驗，前助理受委託，又與當事人有金錢上的借貸關係，未來這些就應該要嚴格禁止。（編輯：張良知）1070604