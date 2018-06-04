台灣輸出醫療軟實力 用真心和各國交朋友

5月28日中午記者打電話採訪雙和醫院副院長林家瑋時，他剛結束早上的門診，匆匆忙忙要趕往機場，準備搭下午的班機，取道夏威夷再次前往台灣邦交國馬紹爾。經過漫長的航程、轉機過程，6月1日才能抵達，接著要馬不停蹄拜會馬國總統、衛生部門主管，也要關心台灣駐馬國「滾動式醫療團」運作，瞭解兩國合作計畫的進度。

德不孤必有鄰專題4（中央社記者陳偉婷台北4日電）國際現實也許險峻，但台灣從不孤單。靠精湛醫學與公衛技能及經驗，台灣向全世界需要協助之處伸出援手，發自真誠和各國「搏感情」，讓許多他國人民感動，為台灣贏得珍貴的友誼。

林家瑋每年至少要到馬紹爾5次，雖路途遙遠，但他深信「見面三分情」，對於鞏固台灣與馬紹爾的邦誼會有幫助。他認為，雙方常見面、聯絡，培養感情，「只要根扎得夠深，就不怕被拔」，意思是較不需要擔心這個位在太平洋赤道附近的台灣邦交國被中國挖走。

馬國人口不到7萬人，醫療資源缺乏，人民生重病，只能千里迢迢外送到他國求助，但費用高昂；雙和醫院每年派10名各科醫師到馬國駐診，小病大病都能看。一名罹患甲狀腺癌多年的婦女，因台灣醫師幫忙手術而重生；9歲男童爬樹摔斷腿導致長短腳，若沒即時處理，一輩子受害，也是雙和骨科醫師救援，讓孩子又有活蹦亂跳的機會。

雙和醫院耳鼻喉科專任主治醫師巫承融到馬國駐診時，特地學了當地語言，不用透過翻譯就能跟病人互動。巫承融回憶，曾有一名耳朵發炎的病人，受病痛折磨好久都沒醫師能處理，直到他到馬國駐診才解決，「好幾個病人都在門診流淚，謝謝台灣醫師的幫忙。」

台灣醫療水準傲視國際，給友邦厚實的支援，讓馬國上下都看重台灣的情誼。林家瑋說，駐馬國台灣衛生中心只要辦活動，馬國總統海妮（Hilda C. Heine）一定出席，甚至會一起在會場跳舞，非常親民；馬國衛生暨公共服務部長卡拉尼．卡內科（Kalani Kaneko）則是每到國際場合就提台灣，且都會主動幫台灣爭取加入世界衛生組織（WHO）和參與世界衛生大會（WHA）。

在另一個友邦非洲的史瓦帝尼，台北醫學大學設有長駐醫療團，因史國愛滋感染者眾，且同樣欠缺醫療資源，民眾生病常要送到南非治療。醫療團長杜繼誠受訪時曾說，台灣醫療團幫史國政府節省大筆轉診費用。他在當地是唯一的神經外科醫師，從2009年到2015年間，共執行995人次的手術，以每次手術費用約南非幣4萬元（約新台幣9萬4千元）計算，幫史國省了新台幣9千多萬元。

史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）非常信任醫療團，家中有任何親人生病，一定會緊急拜託醫療團處理，杜繼誠常常半夜奔向王宮。醫療團每年也會開辦「王室健檢」，由北醫派出數名醫師到史國，為王室成員健康把關。

北醫國際醫療服務組組長許芝瑄表示，「邦交是政治的關係，但醫療團和王室的關係，就像是親人、朋友。」國王或王母生病，也都是由醫療團看診，雙方互信基礎很深，是邦誼穩固的重要原因之一。

恩史瓦帝三世曾公開表示，台史邦誼、友好關係無庸置疑，「至死不渝」，除了他的父親索布扎二世扎下友好根基，兩國關係歷久不衰，跟台灣確實給予史國許多實質幫助也有關係。

不只為邦交國提供醫療後盾，衛生福利部國際合作組技監許明暉說，台灣不論是官方或民間，都透過多種管道，如緊急人道救援、行動醫療團、長駐醫療團、無國界醫生組織等，在全球各地的邦交國與非邦交國都有足跡，這也是今年在WHA會有這麼多國際友人為台發聲的關鍵之一。

雙和院長吳麥斯曾表示，很多國際民間組織援助馬紹爾，但「馬紹爾覺得我們台灣最好」，原因無他，台灣是真誠想幫助馬國解決問題，自然能獲得信任；也呼應了許明暉所說，「和國際交朋友，你對朋友好，朋友就會對你好。」

林家瑋則說，不用擔心台灣的朋友會愈來愈少，「斷交是政治的事情，私底下的往來比政治更重要」。台灣沒辦法跟別的國家「比錢多」，但「錢這種東西（所換來的）其實是不可靠的友誼」，台灣以本身的競爭力和其他國家建立實質友誼更為重要，而且更難被取代。（編輯：陳清芳/黃瑞弘）1070604