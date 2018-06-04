感念扶貧扭轉命運 受惠印尼民眾成台灣友人

記者曾隨基金會人員前往雅加達中區的加雷登辛（Karet Tengsin）貧民區，當地民眾生活貧苦，狹窄陰暗的巷弄裡，往往3坪大的空間就是全家棲身的屋舍。

印尼台商組成的三輪慈善基金會長期深耕，遇天災即發起賑災活動，平日也深入貧民區，幫助印尼的弱勢民眾改善生活。

德不孤必有鄰專題3（中央社記者周永捷雅加達4日專電）台灣外交處境艱難，但團體與個人提供的協助，為台灣在外國草根階層贏得友誼。在印尼，台灣農技團輔導當地農民改善生計，台商慈善團體賑濟貧民與辦學扭轉青年命運，讓受惠民眾感念大讚「台灣，有你真好！」

居民阿里爾（Ariel）向中央社記者表示，每年雨季，這處社區逢雨必淹，家裡的水桶和鍋碗瓢盆全部派上用場，用來清除積水。

阿里爾無奈笑說，政府抽水機數量有限，村裡沒有抽水機，只能靠當地民眾徒手清理污水，恢復生活。

三輪慈善基金會在兩年多前，捐贈多部抽水機給加雷登辛區居民後，包括阿里爾在內的村民，現在不用擔心雨季的淹水窘境。

「我知道你們是贈捐廁所和教室的台灣人。」雅加達近郊唐格朗縣（Tangerang）另一頭，弱勢民眾看到基金會志工穿著「三輪慈善基金會」字樣的背心，就知道又是台灣的善心人來幫助他們。

三輪慈善基金會去年在唐格朗縣捐贈學齡前教室，讓兒童提早接觸團體生活及學習知識，到了晚上，教室則變身為村落婦女的上課場所。

「印尼兒童坐在新教室裡笑開懷的眼神，讓人忘不了。」三輪慈善基金會創辦人鐘文燐說，教育是國家社會進步發展的動力，學習和環境關係密切，環境的優劣直接影響到學習成效。他說，改善學習環境是台灣人能為印尼小朋友做的事。

雖然台灣和印尼沒有正式外交關係，不過，三輪慈善基金會持續幫助印尼弱勢民眾的善心義舉，就是成功的國民外交，受惠民眾提到台灣就豎起大拇指。

基金會執行長賴煥澤說，印尼人原先認為外商只會來印尼開工廠、壓榨勞力，但事實不然。台商有愛心，三輪慈善基金會與印尼民眾和平共處，幫助他們解決困難，改善生活，有助印尼民眾瞭解台灣人的善良。

對於台灣在國際外交空間上的困境，鐘文燐很心疼。他說：「看到許多人在國外為台灣打拼，還要面臨中國的無理打壓，真的很令人心酸。」

但他也說，台灣人在印尼經多年努力，深耕當地，成功創造台灣形象，很多印尼民眾肯定台灣人對他們的真心付出，印尼民眾跟台灣人之間的情感是真真切切、無可取代的。

此外，來自台灣的國際合作發展基金會農技團過去深耕峇里島多年，教導農民種植蘆筍，幫助增加收入、改善生計。台灣國民外交故事還登上印尼主流媒體「雅加達郵報」（Jakarta Post）。

報導指出，峇里島培拉佳村（Pelaga）土地肥沃、雨量豐沛，農民習慣種植樹薯、玉米和咖啡等作物，只能帶來每人每月最多10美元的淨收入，迫於生計，有些農民被迫把田地賣給別墅業者。

不過，培拉佳村農民售地求生的情形後來幾乎消失了，原因是農技團技師蘇天集把蘆筍栽種引進當地，讓農民收入增加。

蘇天集曾向中央社記者表示，同樣大小的農地，當地農民過去種植樹薯、玉米，每年最多只能掙得100萬印尼盾（約新台幣2143元），改種蘆筍後，1年收成3次，收入增加十幾倍，變成1200萬至1500萬印尼盾。

談到改變峇里農民耕作，蘇天集說，最困難的地方是觀念扭轉；當地農民過去都是作物種了之後就不管，不在意後續的照顧，他長期苦口婆心，才灌輸正確的農耕觀念。

幾年下來，培拉佳村現在已成為峇里島的高級蘆筍產地，頂級蘆筍1公斤可賣到5美元。

「耕種是最棒的工作。」當地農民卡圖特（Ketut）說，他種植的蘆筍都賣到超級市場、餐廳，甚至賣到雅加達，培拉佳村人如今不再視自己為低下的公民。

卡圖特說，培拉佳村民過去常遠離家鄉去外地工作，不看好務農的前途，如今村民認為在故鄉耕作是全世界最好的工作，離鄉背井的村民也陸續返鄉加入耕作行列，這一切都要感謝來自台灣的技術和友誼。

另一方面， 教育也是印尼台灣扎根國民外交的體現，其中由台商推動的小規模技職教育已經小有成果。

印尼台商高應昌設立的「福爾摩沙技術中心」去年5月舉行首屆學員結訓典禮，10名參與CNC車床及銑床暨程式設計的印尼學員獲頒結訓證書，並由技術中心媒合業界，替他們找到工作。

福爾摩沙技術中心師資全來自台灣職業訓練中心，採中文、印尼文雙語教學，工具機設備均向台灣採購。受訓學員使用台灣的工具機，將成台灣機具的有力推銷員。

高應昌談起設校動機說：「在印尼要找到技術和機器操作人員不容易，工廠之間會搶技術人員，於是萌生成立技術學校的想法。」

克服證件、師資、設備、教材、經費、招生等千絲萬縷的問題後，來自台灣的第一間技職訓練中心在印尼開張。

多數台商在東協國家經商重視快速獲利，但高應昌卻自掏腰包新台幣4000多萬元在印尼辦學，看不到回本的一天，但他說：「這就是使命。」

這不僅是台灣技職之光在印尼，從十幾個、幾十個到未來幾百個印尼家庭都將受惠。具有專業技能的雙手，就能撐起一個印尼家庭。

面對台灣外交困境，高應昌以自身從無到有設立技職中心的經驗，向前線的外交人員打氣。

他說：「或許台灣外交資源及經費比不上世界強權，但台灣人不論到哪裡，融入社會與回饋的用心和努力，都是印尼人有目共睹，感念在心的台灣暖實力。」（編輯：屈享平）1070604