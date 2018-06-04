漢光演習實彈實兵演練 今天至8日實施

作戰及計畫次長室聯合作戰處處長葉國輝少將日前表示， 實兵實彈演練部分共有5項特點，包括「仿真實戰作為」、「整合全民動力」、「強化後備戰力」、「指管通信中斷備援」及「結合萬安演習」。

國軍漢光34號「電腦輔助指揮所演習（兵棋推演）」已於4月30日至5月4日間進行完畢；實彈實兵演練今天起至6月8日登場，由國軍扮演紅、藍兩軍模擬對抗。

（中央社記者游凱翔台北4日電）國軍漢光34號演習今天至8日進行實兵實彈演練，並在台灣北、中、南地區執行4大課目；其中「中部聯合反空（機）降作戰」為這次重點項目，7日將在台中清泉崗基地進行。

仿真實戰部分，為符合戰場實況，在台灣所屬海、空域及北、中、南部地區，採「仿真」、「實彈」、「實戰」模式，執行連續24小時晝夜實兵對抗演練。

仿真實戰的用意，在於「模擬今年軍情狀況」，模擬兩岸不對稱軍力下，台灣該如何找出致勝關鍵，也因此首度將民間後備能量納入漢光演習項目。

此外，過往演練是將飛彈「射擊出去」；但今年為因應不對稱作戰，著重於「飛彈射擊的目的」，用意在訓練指揮決策及參謀計畫能力，也不會有勝負之分。

國防部指出，這次實彈實兵演練分為4大課目，分別為「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。

海空聯合作戰部分，為模擬共軍自台灣海峽以不同方式進攻台灣，但因在台灣海峽實施實彈射擊較敏感，因此演練地點選定為高雄及屏東、台東及屏東兩側的外海。

反登陸作戰部分，演練剛開始在台灣西部沿岸進行非實彈的「戰術對抗」，模擬共軍自濱海登陸的應變狀況，隨後再各自轉往北部新竹湖口北測中心、屏東恆春三軍聯訓基地進行實彈射擊訓練。

中部聯合反空（機）降作戰部分，則為漢光演習重點項目，7日在台中清泉崗基地實施，除了模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力外，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機進行偵查。（編輯：蘇志宗）1070604