萬安41號演習 北部地區下午1時30分實施

（中央社記者游凱翔台北4日電）「萬安41號」軍民聯合防空演習，北部地區將於今天下午1時30分至2時間先行實施，屆時人、車在警報發放後進行疏導、就地疏散避難，違者最高可處新台幣15萬元。

同時，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，並立即進入防空避難場所避難；下交流道的車輛則應靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。

至於高速公路車輛、捷運、高鐵及台鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降。另外，搭乘捷運、高鐵、台鐵及班機到站後的旅客，請勿出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。

南部及金門地區於明天演習，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、金門縣。

東部及馬祖地區6日演習，範圍包括花蓮縣、台東縣、連江縣；中部及澎湖地區7日演習，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣。（編輯：楊凱翔）1070604