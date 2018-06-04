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中央社

萬安41號演習 北部地區下午1時30分實施

中央社2018/06/04 09:22
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北4日電）「萬安41號」軍民聯合防空演習，北部地區將於今天下午1時30分至2時間先行實施，屆時人、車在警報發放後進行疏導、就地疏散避難，違者最高可處新台幣15萬元。

民國107年「萬安41號」軍民聯合防空演習，今天至7日間，區分為北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，採有預告、分區方式，於下午1時30分至2時間實施。

北部地區演習將於今天先行實施，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

演習時間為30分鐘，若違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制者，將依民防法規定處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

同時，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，並立即進入防空避難場所避難；下交流道的車輛則應靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。

至於高速公路車輛、捷運、高鐵及台鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降。另外，搭乘捷運、高鐵、台鐵及班機到站後的旅客，請勿出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。

南部及金門地區於明天演習，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、金門縣。

東部及馬祖地區6日演習，範圍包括花蓮縣、台東縣、連江縣；中部及澎湖地區7日演習，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣。（編輯：楊凱翔）1070604

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