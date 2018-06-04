萬安演習下午登場 違者最高可罰15萬

（中央社記者黃麗芸台北4日電）萬安41號演習今天下午1時30分至2時舉行，台北市警察局提醒，請民眾配合軍警引導交通管制和空襲警報演練，就地進行疏散避難，違者可依法處以最高新台幣15萬元罰鍰。
台北市107年軍民聯合防空（萬安41號）演習將於今天下午1時30分至2時登場。
市警局表示，演習警報發放後，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，人車請遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難。
同時，高鐵、鐵路、捷運及高速公路車輛正常行駛，班機正常起降。但請搭乘到站的旅客請勿出站，依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。
市警局指出，下交流道的車輛則應靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。
值得注意的是，這次為配合中華電信公司仁愛綜合大樓遭飛彈攻擊搶救演練預演，北市杭州南路1段（仁愛路至信義路間）今天上午9時30分至下午3時配合實施交管，請用路人配合提前改道。
市警局提到，由於萬安39號演習期間，曾有外籍人士在道路上溜滑板而被裁罰3萬元，提醒民眾演習期間若違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制者，將依民防法規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
為讓民眾更加了解萬安41號演習，市警局今年特地邀請藝人辜莞允擔任演習大使，拍攝短片宣導，另製作包括英、非、日、越等13國外語宣導單和手語宣導版，提醒民眾演習期間注意事項。（編輯：張銘坤）1070604