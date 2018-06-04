萬安演習下午登場 違者最高可罰15萬

（中央社記者黃麗芸台北4日電）萬安41號演習今天下午1時30分至2時舉行，台北市警察局提醒，請民眾配合軍警引導交通管制和空襲警報演練，就地進行疏散避難，違者可依法處以最高新台幣15萬元罰鍰。

台北市107年軍民聯合防空（萬安41號）演習將於今天下午1時30分至2時登場。

市警局表示，演習警報發放後，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，人車請遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難。

同時，高鐵、鐵路、捷運及高速公路車輛正常行駛，班機正常起降。但請搭乘到站的旅客請勿出站，依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。