聯發科迎手機拉貨潮+傳大啖智慧音箱訂單 認購權證吸

聯發科 (2454-TW) 第 2 季迎來手機拉貨潮，加上蘋果 2018 年 WWDC 大會倒數計時，傳本次蘋果有意端出一款平價版的智慧音箱，據悉所採用的晶片就是聯發科的，受此激勵，聯發科今 (4) 日股價漲約 3%，攻克季線大關，聯發科相關認購權證也相當吸金，成交金額突破億元。

智慧新機今年以 AI、3D 感測、無線充電等功能為賣點，iPhone 去年即採無線充電，可望成為其他非蘋陣營跟進搭載的目標，相關無線充電的供應鏈預期將迎來出貨成長期，尤其目前市場滲透率僅 5%，其中 IC 設計龍頭聯發科，可望伴隨滲透率逐漸提升，應用機種增加，帶動營運成長。