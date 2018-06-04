拚連任 柯文哲：無論藍綠白都要爭取

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市長柯文哲今天說，秉持「朋友要多、敵人要少」概念，會爭取最多人支持，無論對方是藍是綠是白；對於旺旺中時民調，他重申，外面事情沒有辦法控制，每天做好自己事情就好。

柯文哲昨天下午出席全民幸福政黨大聯盟3週年慶典大會，外界解讀是要爭取藍營選票，對此，柯文哲今天上午出席「跳離人生困境珍惜寶貴生命」授證典禮，會前受訪時說，他秉持「朋友要多、敵人要少」，爭取最多人支持。

中國時報報導，旺旺中時民調顯示，台北市長選舉在三足鼎立下，國民黨籍台北市長參選人丁守中以40.2%支持度領先柯文哲5.5個百分點，民進黨籍台北市長參選人姚文智以12.2%墊底。