八九民運 港媒：習近平傳曾與學生對話

文章指出，曾有人說，當時習近平作為地方首長，曾到當地最高學府寧德師範專科學校與學生對話。

文章表示，「八九」學運期間，習近平時任中共福建寧德地委書記，雖然遠離北京，但因為家在北京，對當時情況有更多了解。

明報今天刊登文章，追述現任北京中央高層部分官員在「八九」民運爆發時的動向，以及在民運中做過什麼事。

（中央社記者張謙香港4日電）今天是1989年北京民主運動「六四」事件29周年。據報導，現任中國國家主席習近平「八九」民運當時遠在福建寧德任職，傳曾與學生對話。

另外，文章引述知情人士說，現任中國國務院總理李克強當年曾協助高層勸說絕食學生，但表現較低調。

據分析，中共政治局現有23名非軍職成員中，1989年在北京任職的有5人，包括時任中國共產主義青年團（共青團）中央書記處書記兼全國青聯副主席李克強、時任光明日報副總編輯王晨、時任中國國家計委產業政策司產業結構處副處長劉鶴、時任北京清華大學黨委學生工作部長兼校團委書記陳希、時任中國外交部翻譯室參贊兼處長楊潔篪。

文章指出，當年整場運動集中在大學、共青團和媒體機構，因此，李克強、王晨和陳希都身處風暴眼。

現任高官中，時任共青團河北省委書記栗戰書、上海復旦大學國際政治系主任兼教授王滬寧、共青團西藏自治區委副書記胡春華等人，對事件的感受也會比其他人深。

另外，文章說，王滬寧曾於1989年到美國訪學，「六四」後曾避居法國3個月，並無表態支持學運。（編輯：馮昭）1070604