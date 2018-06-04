電商衝刺上半年業績 富邦媒、創業家有望再創高峰

零售業上半年最後一檔盛事「年中慶」正如火如荼進行中，富邦媒 (8454-TW) 強調今年延續去年同期的大規模促銷，樂觀看待全檔期業績將較去年更熱絡，而創業家 (8477-TW) 則是強打旗下 B2B2C 電商平台「松果購物」周年慶，均力拚第 2 季再創高峰。

富邦媒表示，今年上半年大檔延續去年「618 年中大促」規模，將於 18 日至 21 日加碼如超級強牌買 1 送 1、買大送小 50%off、整點搶紅包、明星網紅直播抽大獎等，並看好 2018 世界盃足球賽商機龐大，邀請運動界重量級神秘嘉賓來串連全通路打造跨螢直播晚會，預估今年年中慶檔期業績將較去年更熱絡。