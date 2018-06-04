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台歐盟BIA談判 施俊吉：盼盡早啟動

中央社2018/06/04 11:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北4日電）歐盟創新週今天登場，行政院副院長施俊吉在開幕致詞指出，歐商近年對台投資顯著增加，隨著雙方合作與投資越來越密切，期盼盡早啟動雙邊投資協定（BIA）談判，提供更多保障。

2018年歐盟創新週（European Innovation Week）今天在台北國際會議中心登場，歐盟執委會成長總署副總署長Antti Peltomaki率領逾百名歐盟各國機構代表來台，行政院副院長施俊吉、經濟部部長沈榮津、環保署署長李應元都出席開幕典禮。

Peltomaki致詞表示，無論是中小企業或全球龍頭，都一樣要面對永續性問題，從中找到方法將挑戰轉變為機會，相信能讓企業基礎更加穩健；而在這次活動中，台歐雙方將就循環經濟、智慧製造、生技醫療等議題進行交流，就歐洲引進新能源鏈的經驗，例如將石化燃料改為可永續發展的風能，也會有相關分享討論。

Peltomaki表示，台歐過去一年雙邊貿易額成長約10%，歐洲許多私人企業也是台灣主要投資來源，藉這次活動希望邀請更多台灣企業到歐洲市場找尋發展機會。

施俊吉則指出，台灣與歐盟在推動產業升級及創新經濟上有共同目標，也有許多互惠雙贏的合作機會；而台歐雙方都有完善制度、高素質人力及高度發展的科技產業，雙方在ICT、機械、再生能源、醫療生技產業，均占有全球關鍵地位，是彼此推動創新的重要夥伴。

而近年歐商對台灣投資顯著增加，近2年投資高達106億美元，在歐盟過去對台投資總額447億美元中占近1/4，施俊吉表示，台灣正在積極發展離岸風電，預期未來將有更多歐商來台投資，隨著雙方合作及投資越來越密切，期盼盡早啟動BIA談判，為企業提供更多保障。

經濟部長沈榮津在會後受訪時說明，關於BIA談判部分，雙方會推派工作小組討論，先敲定架構後再談實質內容，但目前仍停留在原則性問題，後續需要雙方繼續努力。（編輯：李信寬）1070604

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