台科大攜美創業學校 帶矽谷創業課程來台

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，美國矽谷創業學校（Draper University）是由知名創投家德瑞波（Tim Draper） 成立，有各式各樣的創業相關課程，透過短期密集訓練，協助新創公司獲得創業投資或業務拓展，更能與矽谷知名創業家近距離交流學習，至今培育超過300多家新創公司。

（中央社記者許秩維台北4日電）台科大和美國矽谷創業學校Draper University正式簽訂合作備忘錄，未來台科大將可免費使用該校的空間和新創資源，雙方也將合辦創新創業營隊，將矽谷創新創業課程原汁原味在台灣呈現。

台科大校長廖慶榮表示，Draper University是各國都爭相爭取合作的知名創業加速器，台科大去年成功邀請該校首次到亞洲舉辦國際創業訓練營，近日雙方更正式簽訂合作備忘錄，期待為台灣及台科大的新創團隊帶來更多的資源。

廖慶榮指出，台科大近年來積極強化國際連結，大幅拓展國際育成的腳步，並在美國加州矽谷成立台科大矽谷中心，結合校友資源，選送團隊至美國矽谷培訓，也是因為國際育成能量與創新團隊受到矚目，才能和Draper University保持密切的國際合作關係。

在雙方正式簽訂合作後，廖慶榮表示，台科大將於7月正式把台科大矽谷中心遷至Draper University，台科大的師生創業團隊、新創團隊、育成廠商都將擁有更多創業連結，也能和來自全球的創業團隊互相學習，未來雙方還將合辦創新創業營隊，將矽谷創新創業課程原汁原味在台灣呈現，讓更多對創新創業有興趣的人一同參與。（編輯：劉政權）1070604