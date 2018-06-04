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中央社

慣竊鎖定偷工地建材 警跟監埋伏逮人

中央社2018/06/04 11:15
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市警察局刑事警察大隊近期加強偵辦工地竊案，發現58歲蕭男多次行竊、變換車牌和加霸王油，並隨機到工地下手行竊財物，經積極查緝到案後，依竊盜罪及詐欺罪移送法辦。

台北市警察局刑事警察大隊肅竊組今天表示，為積極偵辦工地竊案，近期和市警局中山分局共同偵辦中山區工地竊盜案，經調閱監視器畫面分析、偵辦，發現有搶奪、竊盜、偽造文書前科的慣竊蕭男涉嫌重大。

根據警方調查，蕭男為躲避查緝，會先下手行竊和自己座駕同廠牌、同款式的汽車車牌，再懸掛於犯案用的汽車上，接著再隨機尋找工地為作案目標，趁無人看守時入內行竊鋼筋、乙炔和鐵條等建材，最後拿到資源回收場變賣換取現金。

警方在追查相關行竊監視影像時還發現，蕭男還涉加霸王油事件，他在加油站員工協助加完油後，再向對方謊稱要加購機油，待加油站員工到店內拿貨時，蕭男便趁隙急速駛離且未付款。

經多日調查偵辦，蕭男於5月14日在新北市萬里區又要下手行竊工地內財物時，警方見機當場將他以現行犯逮捕，並查扣行竊車牌、鋼筋、乙炔，以及犯案時所穿戴的工地安全帽和背心等證物。

全案調查後，依竊盜罪及詐欺罪移送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1070604

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