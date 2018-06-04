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2018台北霞海城隍文化節／和城隍老爺開趴踢

保庇2018/06/04 10:28
2018台北霞海城隍文化節／和城隍老爺開趴踢（圖／保庇）
2018台北霞海城隍文化節／和城隍老爺開趴踢（圖／保庇）

2020年是城隍老爺來台的200週年，自今年的首部曲開始，到2020的三部曲，廟方規劃了多元的活動，而今年沒有大型繞境，採取小而精、小而巧的藝術繞境。

霞海城隍廟頭旗隊。（圖／黃彥昇攝）
霞海城隍廟頭旗隊。（圖／黃彥昇攝）

繞境開始前，在霞海城隍廟的廟埕就開始上演布袋戲，由知名戲偶師賴詠廷演出當年先民渡過黑水溝來台發展的艱困，在賴師傅詼諧且略帶誇張的演出下，讓許多觀眾捧腹大笑。

賴師傅以布袋戲演出先民渡過黑水溝的故事。（圖／黃彥昇攝）
賴師傅以布袋戲演出先民渡過黑水溝的故事。（圖／黃彥昇攝）

而今年的繞境與大家印象中的繞境不太一樣，名為「藝術繞境」，除了城隍廟的頭旗隊，還有太平國小的醒獅團、臺北城市科大音樂及演藝學程的表演、大峰奢華服室八仙渡海陣、桃花過渡及蚌殼陣，隊伍在南京西路與迪化街口集合，出發後抵達城隍廟的廟埕演出，無論是什麼表演，都令人印象深刻。

霞海城隍廟請來「八仙戲」未城隍老爺祝壽。（圖／黃彥昇攝）
霞海城隍廟請來「八仙戲」未城隍老爺祝壽。（圖／黃彥昇攝）

隨後的重頭戲是「扮仙戲」，演出內容也從記者會當天的「三仙戲」升級到了「八仙戲」，一起為城隍老爺祝壽，「八仙」與在場觀眾互動熱絡，讓古早時期「看熱鬧」的氛圍充滿整個迪化街。

今年的活動亦有靜態展覽。（圖／黃彥昇攝）
今年的活動亦有靜態展覽。（圖／黃彥昇攝）

除了動態的表演，從即日起迪化街都有靜態的活動如展覽、講座等，直到六月底，有空的朋友可以到迪化街透過各種方式，為霞海城隍老爺祝壽，並感受到民俗文化透過文創的新生力量。

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