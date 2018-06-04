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第五屆國鼎盃吸引197支隊伍 出現最小年紀獲獎者

生活中心／綜合報導2018/06/04 14:00
▲代表新民國小參賽一年級生陳柏任、陳柏羽，在慧魚火星少年組的決賽獲得第六名的好成績（圖／主辦單位提供）
▲代表新民國小參賽一年級生陳柏任、陳柏羽，在慧魚火星少年組的決賽獲得第六名的好成績（圖／主辦單位提供）

屏東縣政府6月2、3日於縣立體育館舉辦「2018國鼎盃全國工程創意競賽」，吸引11個縣市197支中小學隊伍參加，全國熱愛機器人的學子同場競賽，2日上午縣長潘孟安親自主持開幕儀式時指出:「要讓學習變有趣！今年的競賽中，選手除了設計出機械結構外，賽事更分為「遙控足球機器人賽」、「機器人火星探險賽」、「創意賽」及「評審團大獎賽(SuperTeam)」，多樣化的賽事讓所有參賽者充分享受自造機器人的樂趣。
 
全國國鼎盃舉辦至今進入第五年，第一年在發源地「國立清華大學」舉行外，為了推動偏鄉機器人的發展，其它四屆都在屏東縣舉辦，今年進入第五屆，縣長潘孟安表示，融合科學、科技、工程、藝術、數學的創新教學是當前全球教育的重要方向，屏東縣政府率全國之先，結合大學端、產業端的創意與能量，辦理全國國鼎盃工程創意競賽，希望各級學校能運用「STEAM」的思維來發展教育，並實踐動手做的創客精神。
 
在比賽中，機器人必須裝上各式感測器，運用各種機構的協調及分工，做出能自動循跡、閃避障礙、能源補給….等動作，實踐「人工智慧」的應用，並協助人類達成目標，所以其中隱含的不只是單純科技原理的運用，亦包括DIY的實踐精神與創意展現。
 
全場的參賽者從國小一年級到高中學生，共197支的參賽隊伍 ，其中最受矚目的是最小年紀的參賽的一對雙胞胎，年僅7歲5個月代表新民國小參賽的一年級生陳柏任、陳柏羽小朋友，而這對雙胞胎在慧魚火星少年組的決賽也獲得第六名的好成績，創下國鼎盃最小年紀參賽，最小年紀得獎的紀錄！
 
有機器人教父之稱，同時也是本屆國鼎盃裁判長宋德震博士說：「不能只談機器人及程式，而忽略基礎科學的重要，非常樂見，本屆國鼎盃的隊伍實力堅強，多數隊伍都能完成獨立任務！這代表台灣少年與青年創客能力的整體提升，也是未來台灣科學基礎向下紮根，及台灣未來競爭力的重要基石！」

台北市私立新民小學潘良惜校長表示，未來社會需要的人才在工程、程式設計、科學發明及創意，所以學校早在102學年度即開設機器人社團，103學年度更建置機器人教室，學生在機器人比賽都有優異的成績表現，今年國鼎盃有兩位雙胞胎陳柏任、陳柏羽參加，很高興他們以最小年紀獲獎。107學年度新民小學，即將把創客融入全校正式課程，希望培養孩子邏輯思維及動手做等能力。

關鍵字國鼎盃全國工程創意競賽機器人創客人工智慧
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