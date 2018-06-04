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MLB／I-Rod之子初先發就奪勝　助巨人橫掃費城人

記者劉祐廷/綜合報導2018/06/04 11:37
▲傳奇名捕I-Rod之子Dereck Rodriguez（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲傳奇名捕I-Rod之子Dereck Rodriguez（圖／美聯社資料照／達志影像）

傳奇名捕I-Rod(Ivan Rodriguez)之子Dereck Rodriguez，今(4)日生涯大聯盟首度以先發身份登板，6局投球只失1分的優質先發，幫助巨人6：1贏球，並且以3勝橫掃費城人，Rodriguez也拿下生涯首勝。

Rodriguez此役送出6次三振2保送，唯一失分是被明星投手Jake Arrieta敲的陽春砲，拿下勝投後表示：「這真的很棒，感覺棒透了，我們在球場上並肩作戰，第6局時隊友團結起來，並且從Arrieta手上拿下6分，畢竟他上個月表現驚人，所以那對我們很重要，今天真的有趣極了。」

對於Rodriguez的好表現，巨人總教練Bochy表示：「這孩子很冷靜，也很有自信，他真的很專注，他在投球上有很棒的感覺。」

這個系列戰巨人前兩場完封，3場比賽下來只讓費城人拿下1分，巨人游擊手Brandon Crawford 說：「大家都說投手和守備是奪冠的關鍵，如果我們的先發每次都可以像這次這麼神，多少也會減輕我們的壓力，只要得一點分數就好，不用每場都攻下8、9分。」

Dereck Rodriguez的父親I-Rod過去有14次明星賽經驗，13次金手套，並且在去年進入名人堂，生涯出賽2543場，待過遊騎兵、老虎、國民以及洋基隊、太空人、馬林魚等球隊。

就在上周兒子升上大聯盟時，Ivan Rodriguez就透過推特發文：「恭喜我的兒子，我以你為榮並且歡迎你來到大聯盟。」

 

關鍵字i-rodmlbdereck rodriguez巨人隊
紅雀王牌無安打失敗　「下次再來」

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