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中央社

女子夜間頻尿擾眠 原因是解尿障礙

中央社2018/06/04 11:30
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市一名58歲女子兩年來因夜間頻尿而失眠，看盡多科也找不出原因，澄清醫院中港院區透過「尿路動力學」儀器檢查後發現原因是「解尿障礙」，經藥物治療後頻尿症狀獲得改善。

澄清醫院中港院區婦女泌尿研究中心主任王國華今天表示，這名患者兩年來陸續到大醫院看了婦科、泌尿科、大腸直腸外科、免疫風濕科和神經內科，都認為沒有問題，甚至有醫師告訴患者可能是精神有異常，導致小便功能障礙，建議去看精神科，患者因而開始懷疑自己是否精神有問題，進而求治身心科醫師。

王國華表示，患者由於嚴重失眠、手抖，導致神經方面出問題，而到中港澄清醫院急診室求醫，在自述夜間頻尿的老毛病後，經由尿路動力學檢查診治後，終於查出原因。

王國華指出，從尿路動力學檢查的科學數據分析，患者夜間頻尿的原因是來自解尿障礙，尿道括約肌在解尿的當下，無法適度的放鬆，造成膀胱儲存尿液和排空的機制出問題，而產生解尿不順暢，一夜頻尿5、6次，因頻尿又影響正常睡眠，也就是頻尿不是原因而是症狀，從症狀找到病因，就能徹底解決頻尿的煩惱。

患者經藥物治療兩週後，王國華說，病情得到明顯的改善，夜間解尿已減至僅1、2次，不再有失眠的痛苦。尿路動力學檢查，是診斷婦女泌尿功能障礙的利器，經由醫師親自測量及判讀膀胱、尿道及尿道括約肌之間的協調及變化，並能精確診斷排尿障礙的原因，進而對症治療。(編輯:孫承武)1070604

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