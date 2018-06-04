女子夜間頻尿擾眠 原因是解尿障礙

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市一名58歲女子兩年來因夜間頻尿而失眠，看盡多科也找不出原因，澄清醫院中港院區透過「尿路動力學」儀器檢查後發現原因是「解尿障礙」，經藥物治療後頻尿症狀獲得改善。

澄清醫院中港院區婦女泌尿研究中心主任王國華今天表示，這名患者兩年來陸續到大醫院看了婦科、泌尿科、大腸直腸外科、免疫風濕科和神經內科，都認為沒有問題，甚至有醫師告訴患者可能是精神有異常，導致小便功能障礙，建議去看精神科，患者因而開始懷疑自己是否精神有問題，進而求治身心科醫師。

王國華表示，患者由於嚴重失眠、手抖，導致神經方面出問題，而到中港澄清醫院急診室求醫，在自述夜間頻尿的老毛病後，經由尿路動力學檢查診治後，終於查出原因。