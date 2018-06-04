郵局鐵飯碗很涼？她狂列11點破迷思「做3個月就想走」

這名從郵局離職的女網友，日前在「Dcard」上以「郵局真的值得你考嗎？」為題發文，內容直言：「郵局是國營事業，但 92 年以後考取的都是勞工身分，而且並沒有年終，只有績效獎金。」至於媒體所報導的年終獎金 4.4 個月是怎麼一回事？她指出，其實那是預支的績效獎金，「原本績效獎金是 7、8 月發，但為了好過年提前預支；例如 107 年農曆春節前發的是 106 年的一半績效獎金，7、8 月再發另外的一半。」

一般人認為郵局的工作是鐵飯碗，工作內容和薪水都很穩定，因此每逢招考總會吸引許多人參加，其中更不乏博士、碩士等高學歷份子。不過有一名曾在郵局任職的女網友就上網 PO 文透露，儘管自己當初遇到很好的主管和同事，卻仍「做 3 個月就想離職！」她並狂列 11 項郵局的缺點來破解一般大眾的迷思，引發網友熱議。



▲一般人認為郵局的工作是鐵飯碗，工作內容和薪水都很穩定，因此每逢招考總會吸引許多人參加，其中更不乏博士、碩士等高學歷份子。（圖／中央社資料圖片）

女網友坦言，在郵局上班確實有許多優點，包括上下班時間很固定，不太會有加班的情形，還有拉保險能賺外快；不過她話鋒一轉，一舉列出多達 11 項郵局的缺點，包括薪水與負擔工作不成比例，還有若是帳目不合，少了錢都必須自掏腰包來貼補，「我很怕賠錢，所以做了一年只賠過 1000 元。但有次差點要賠 4 萬，整個中午都在哭，好險後來找到是我把客人買的匯票金額打錯，也有聯繫到客人才解決。」

除此之外，還得賣一堆東西衝業績，沒賣出去的話就要自己出錢買。午休時間不固定，上廁所、喝水都要自己找空檔去，請假很難請，然後郵局的奧客非常多。「我朋友好幾度被客人罵到哭，而且是辱罵的那種，我是沒被罵到哭過，但真的會被氣死，最後要離職時還直接豁出去跟客人對罵。」



▲女網友坦言，在郵局上班確實有許多優點，包括上下班時間很固定，不太會有加班的情形。圖中人物與新聞無關。（示意圖／中央社資料圖片）

女網友回憶當初自己搶這份工作搶破頭，獲高分錄取時還高興到大哭。分發之後也遇上很好的主管和同事，但「做 3 個月就想離職！當時跟我一起去考的共 4 人，到去年已經 3 個離職了，呵呵！」

許多網友看完直呼：「原來鐵飯碗的內情是這樣，不說不知道」、「其實銀行也是這樣。考銀行、郵局請三思，再熟再好的客戶，碰到錢的問題就是變臉，不會跟你客氣」、「同行淚推，超中肯的」、「郵局工作的心酸，這篇文真的滿滿道盡了...」