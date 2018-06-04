NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈噁！帶女友住賓館　竟「鼠」從天降傅達仁申請8次　曝求死未果原因8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

對歐洲施展魅力攻勢 陸與美背道而馳

中央社2018/06/04 11:34
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社北京4日綜合外電報導）中國大陸正在對歐洲發動魅力攻勢，承諾為企業改革開放市場，與美國總統川普使全球貿易爭端加劇的做法背道而馳。

彭博報導，中國駐歐盟大使張明走訪歐洲聯盟（EU）各個機構，宣揚中國國家主席習近平4月在博鰲亞洲論壇提到進入「市場開放新階段」的理念。

張明說，這將為歐洲金融、潔淨能源與環境合作領域的企業帶來新契機。

張明告訴歐洲議會的國際貿易委員會（International Trade Commission）：「有些歐洲夥伴認為，現行機制起作用，但不夠公平。如何使機制更臻完善，中國隨時準備好聆聽歐盟的建議。」

自習近平去年在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）以來，中國一再承諾要開放市場，但幾乎未有付諸行動的跡象。如今似乎將藉由修補與印度、日本和印尼等國家的關係，強化與川普抗衡的力量。

川普政府劍指若干最親密盟邦和貿易夥伴，挑起貿易紛爭之際，中國對歐洲施展魅力攻勢更加引人關注。

中國官員告訴彭博，政府考慮在貿易和投資方面，對歐盟和日本及墨西哥等國家做出重大讓步，這些國家如今都在美國課徵懲罰性關稅的名單上。

中國現代國際關係研究院（CICIR）副院長馮仲平表示，在川普落實美國優先政策的壓力下，美國傳統盟邦正逐漸讓步。

馮仲平說：「反對單邊主義和堅持由世界貿易組織（WTO）作為爭端解決機制，如今是中國和歐盟的共同立場，因為他們在這方面擁有共同利益。」

但他表示，儘管對美立場一致「將使中國和歐盟暫時放下衝突」，但對雙方因經濟和貿易摩擦惡化的關係「不會帶來任何立即的轉變」。

美國上週宣布對歐盟、墨西哥和加拿大進口的鋼鋁產品課徵關稅時，中國外交部長王毅人在歐洲會見德國和歐盟外長。

王毅1日在布魯塞爾坦言，與歐盟間「或許仍有些歧異」，但他表示，與歐盟的共同利益一直在擴大。

他說：「尤其是面對當前充滿不確定性的國際局勢，我們愈發意識到中歐深化全面戰略夥伴關係的重要意義。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070604

瓜地馬拉火峰噴發 至少25...新興毒品巧妙變裝 好奇服用...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan