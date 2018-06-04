瓜地馬拉火峰噴發 至少25死近300傷

（中央社瓜地馬拉市3日綜合外電報導）瓜地馬拉火峰（Fuego）火山今天噴出灰燼和石礫，造成至少25人身亡，另有近300人受傷，有民眾認為有更多人遭熔岩活埋。

路透社報導，瓜地馬拉緊急事務處理署（CONRED）秘書長卡巴納斯（Sergio Cabanas）在廣播中說：「熔岩匯成一條河流，潰堤影響羅迪歐（Rodeo）村。有人受傷、有人燒傷，也有人死亡。」

義消大隊發言人克魯斯（Mario Cruz）稍早表示罹難者包含至少3名孩童，已將他們送往太平間。

卡巴納斯說，其中一名死者是緊急事務處理署的員工，他並表示，目前有3100人撤離這個地區。