瓜地馬拉火峰噴發 至少25死近300傷

（中央社瓜地馬拉市3日綜合外電報導）瓜地馬拉火峰（Fuego）火山今天噴出灰燼和石礫，造成至少25人身亡，另有近300人受傷，有民眾認為有更多人遭熔岩活埋。
路透社報導，瓜地馬拉緊急事務處理署（CONRED）秘書長卡巴納斯（Sergio Cabanas）在廣播中說：「熔岩匯成一條河流，潰堤影響羅迪歐（Rodeo）村。有人受傷、有人燒傷，也有人死亡。」
義消大隊發言人克魯斯（Mario Cruz）稍早表示罹難者包含至少3名孩童，已將他們送往太平間。
卡巴納斯說，其中一名死者是緊急事務處理署的員工，他並表示，目前有3100人撤離這個地區。
法新社報導，緊急事務處理署發言人戴李昂（David de Leon）告訴記者，死者來自火山南方的務農社區，受困滾燙的熔岩中。
蒙在灰燼中的農人奔走逃命，民防人員試圖將他們移往安全的災時庇護所。
火峰火山海拔3763公尺。
一名渾身都覆蓋火山灰的婦女告訴「中美洲日報」（Diario de Centroamerica），熔岩淹過玉米田，她認為有更多人身亡。「不是每個人都逃出來了，我想他們被埋了。」
英國廣播公司（BBC）報導，瓜地馬拉政府說，一共約有100萬人受火山噴發影響。
瓜地馬拉民航當局在推特上說，火山噴發灰燼，迫使瓜地馬拉市的拉奧羅拉（La Aurora）國際機場關閉唯一跑道，保障乘客及飛機的安全。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070604