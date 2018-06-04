好噁！他帶女友住賓館　竟鼠從天降、嘴遭蜈蚣咬

這種環境也太可怕了吧？中國大陸一名龍姓男子日前帶女友入住吉安市青原區某家賓館，怎料竟有老鼠從天而降，半夜睡覺時嘴巴還被蜈蚣咬傷，讓他當下超傻眼，女友也被嚇得花容失色，事後他們更向媒體爆料。

綜合陸媒報導，龍男表示，日前他與女友入住吉安市青原區火車站前某家賓館，半夜睡到一半突然感覺舌頭被蜇了一下，於是爬起來查看，結果女友竟然看到床上有一隻蜈蚣在爬。之後他感覺舌頭發麻，懷疑是被蜈蚣咬傷後中毒，趕緊去醫院檢查，打了四五個小時點滴，花了將近四百元（折合新台幣約為 1800 元）狀況才好轉。