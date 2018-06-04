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即時跑馬燈噁！帶女友住賓館　竟「鼠」從天降傅達仁申請8次　曝求死未果原因8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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好噁！他帶女友住賓館　竟鼠從天降、嘴遭蜈蚣咬

國際中心／綜合報導2018/06/04 11:50
▲中國大陸一名龍姓男子日前帶女友入住賓館，怎料竟有老鼠從天而降，半夜睡覺時嘴巴還被蜈蚣咬傷。（圖／翻攝自新浪網）
▲中國大陸一名龍姓男子日前帶女友入住賓館，怎料竟有老鼠從天而降，半夜睡覺時嘴巴還被蜈蚣咬傷。（圖／翻攝自新浪網）

這種環境也太可怕了吧？中國大陸一名龍姓男子日前帶女友入住吉安市青原區某家賓館，怎料竟有老鼠從天而降，半夜睡覺時嘴巴還被蜈蚣咬傷，讓他當下超傻眼，女友也被嚇得花容失色，事後他們更向媒體爆料。

綜合陸媒報導，龍男表示，日前他與女友入住吉安市青原區火車站前某家賓館，半夜睡到一半突然感覺舌頭被蜇了一下，於是爬起來查看，結果女友竟然看到床上有一隻蜈蚣在爬。之後他感覺舌頭發麻，懷疑是被蜈蚣咬傷後中毒，趕緊去醫院檢查，打了四五個小時點滴，花了將近四百元（折合新台幣約為 1800 元）狀況才好轉。

更誇張的是，他們入住兩三天後，在洗衣過程中，浴室天花板竟突然掉下一隻剛生出的老鼠，且浴室的隔層上全都是老鼠屎，蒼蠅也特別多，龍男女友見狀嚇得驚聲尖叫，龍男也覺得無法接受，直說「環境實在太差了。」不僅如此，這家賓館外門後的牆角還布滿蜘蛛網，記者親身探訪該賓館也發現，衛生狀況似乎有待加強。

至於賠償問題，賓館老闆朱先生表示，只願承擔一半的醫藥費。但龍先生不服，與記者討論後決定向青原區衛生監督執法局反應，衛生監督執法局對這家賓館進行檢查後，發出整改通知書，要求該賓館整修並須複查，而賓館老闆事後也與龍男達成賠償協定，承擔所有藥費並減免一半房費。

關鍵字蜈蚣老鼠衛生賓館蜘蛛網
他賣新房替弟治病　未婚妻心碎分手

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