法國正妹加好友！他「台式英文」狂聊30分　網笑到併軌

英文是國際共通語言,唯有學好英文才能順利和外國人交流、和世界接軌。一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」中表示,遇到不認識的法國正妹主動要求加入臉書好友,兩人交談訊息中充滿著「台式英文」,展開了一連串爆笑後續,法國正妹完全無法理解他想表達的意思,對話讓網友們看了全笑倒在地。

對話記錄中可見,法國女孩主動要求成為好友後,傳訊問候「 Sorry , Who are you ?」該網友焦急回應「 is you + me OK ?(是你加我)」、「 No me + you Thanks.(不是我加妳,謝謝)」法國女孩則疑惑表示「 What ?」