法國正妹加好友！他「台式英文」狂聊30分　網笑到併軌

英文是國際共通語言，唯有學好英文才能順利和外國人交流、和世界接軌。一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」中表示，遇到不認識的法國正妹主動要求加入臉書好友，兩人交談訊息中充滿著「台式英文」，展開了一連串爆笑後續，法國正妹完全無法理解他想表達的意思，對話讓網友們看了全笑倒在地。

原 Po 接著說「 Lin teacher , My no say English（我不說英文）」、「 Please you no English.（請不要用英文） Please say 中文 thanks（請說中文謝謝）」法國女孩無奈的用英文回應「抱歉，我是法國人」 ，他看了氣憤直呼「 My fire big （我火大） You 87 ？」 並狂用「台式英文」回擊外國女孩，兩人交談時間長達 30 分鐘。他說「我看得懂一些基本英文和一些基本英文單字，只好組合式英文來回應這位外國朋友」，笑稱「希望會英文的朋友教我如何回覆外國人訊息」。

貼文一出讓網友看了全笑翻，紛紛回應「掐膩斯 boy ？」「天啊...我想知道那個外國人的心理陰影面積」、「那個外國人一定滿滿的黑人臉問號」、「我笑死，算你厲害」、「笑到抽筋」；不過也有網友認為這樣的行為對外國人很失禮，「這連台灣人也看不懂吧傻眼」、「只有我覺得一點都不好笑嗎？很沒禮貌！」「滿沒禮貌的，就像外國人在你面前用他的語言講髒話一樣」。



▲一名網友遇到不認識的法國正妹主動要求加入臉書好友，兩人交談訊息中充滿著「台式英文」，展開一連串爆笑後續。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）