柯文哲當選靠棄保？姚文智陣營酸民調邏輯不通

旺中民調指出，國民黨參選人丁守中以 40.2 ％，領先台北市長柯文哲的 34.7 %，民進黨候選人姚文智僅有 12.2 ％。若是發生棄保效應，在「棄姚保柯」狀況之下，柯得票率增加近 4 %，丁也增加 3.5 %，顯見「棄姚」的選票，並非由柯通吃，但柯想逆轉選情，只能依靠棄保效應。

最新民調顯示，民進黨台北市長參選人姚文智支持度未見起色，同時台北市長柯文哲要當選只能依靠棄保發酵？姚文智競選團隊執行總幹事阮昭雄今(4)日受訪表示，此民調內容邏輯不通，過去都說斯斯有兩種，現在看起來親柯人士有兩位，一位是柯文哲本人，另一位就是旺旺中時民調，民調內容大家參考就好，進入選舉後還會有很多民調。

阮昭雄表示，棄保的分析很有趣，讓人啼笑皆非，因為棄姚保柯之後，竟然是國民黨的丁守中民調還會增加，這個陳述與邏輯根本不通；他認為本次北市選戰很難發酵，因為三位候選人實力相當，民進黨完全執政後在首都提名，不可能讓候選人孤立無援被棄保，柯有市府的資源，國民黨與丁政營也全力以赴，相信還是會三強鼎立。

阮昭雄說，民進黨提名後全黨上下步伐一致，包含議員跟市長候選人共同舉辦活動，等到宣傳過後，相信選民會回流並有更多人支持姚文智。

民調也指出，北市有高達 39.4％ 選民會投給國民黨議員候選人，反觀民進黨只有 16.6％ ，加上小黨瓜分綠營票源，民進黨議員選戰恐面臨崩盤危機。

阮昭雄說，本屆員選舉會比上屆選舉一定更為艱困，因為三強鼎立選票會被瓜分，不過依照選區不同，會有不同策略，市黨部未來會規畫候選人聯合競選，希望將選票分配化為議員席次。

