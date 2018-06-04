高市航太NADCAP認證課程 提升產業核心技術

經發局長李怡德今天表示，高雄的金屬製造業歷經多年轉型發展，已形成航太零組件製造聚落，主要產品為引擎零組件、結構件、扣件、鑄造件等，去年營業額達新台幣171億元，將持續辦理相關專業課程，提升航太產業的國際競爭力。

由經發局與金屬工業研究發展中心合作開辦為期5天的「航太NADCAP認證」系列課程，日前舉行授證儀式。經發局表示，航太產業是高雄金屬產業高值化的重要發展方向，期盼透過專業的課程培育更多人才，提升航太產業國際競爭力。

依經發局招商處資料，NADCAP(NationalAerospace and Defense Contractors AccreditationProgram)是由美國航太和國防工業巨擘與美國國防部共同發起的特殊產品和製程認證，也是航太產業最重要的專業認證。業者必須通過NADCAP認證才能躋身合格供應商的行列。

這次課程邀請NADCAP資深稽核員Arnoldo Castilla傳授高溫量測與熱處理實務經驗，共有漢翔、公準、晟田、駐龍、朝宇、穎明、嘉華盛等7家高雄航太業者獲頒證書。(編輯:孫承武)1070604