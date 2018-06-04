就業人數成長力道放緩 主計總處：人口結構改變

（中央社記者潘姿羽台北4日電）人口紅利逐漸消退，從就業人數增速放緩便可看出跡象；主計總處統計今年1至4月就業人數年增8.8萬人，雖因景氣復甦，成長力道優於前2年，但仍無法突破2015年前成長逾10萬人的情況。

台灣因少子化、高齡化等問題，據國發會人口推計報告，台灣15至64歲的工作年齡人口已在2015年達到最高峰，並自2016年開始下降。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，其實台灣的人口結構問題，從就業人數增速放緩的情況已可看出端倪。

據主計總處統計，今年1至4月就業人數平均1140.4萬人，較去年同期增加8.8萬人，比起2017年1至4月年增7.7萬人、2016年同期年增7.6萬人的情況都還要好。