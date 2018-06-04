新興毒品巧妙變裝 好奇服用終身遺憾

會場也展示海洛因、安非他命、愷他命、及新興合成毒品「神仙水、K2、浴鹽、喵喵」。毒品市場的新興合成毒品層出不窮，以「合成卡西酮類」毒品居多，屬中樞神經興奮劑，使用者容易出現幻覺、攻擊性、暴力自殘行為。

新北市毒品防治辦公室成立將滿一週年，今天在市府舉辦成果展。衛生局心理衛生科長杜仲傑表示，毒品每天都在變，不再只是粗略區分4個等級，新興毒品氾濫，讓青少年陷入空前危機。依先進國家的反毒經驗，唯有教導年輕人認識毒品，主動拒絕毒品，國家社會才能久安。

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新興毒品不斷變裝，毒販企圖以古早味零嘴、咖啡包、奶茶包掩飾毒品，以吸引青少年好奇心，降低防備。新北市毒品防治辦公室提醒青少年，認清毒品遠離危害，否則將難以自拔。

毒防辦表示，這些由毒販自行摻和的毒品往往比傳統毒品危害更強，藥效快、不容易清醒、長期服用甚至會有生命危險。用毒者多半會失去理智、出現幻覺。

現場展示新興毒品多以泡麵、草莓糖果、喉含片等包裝呈現。警方偵辦這類新興毒品，常以卡通、貼圖的果凍包裝，或偽裝成即溶咖啡包、奶茶包、糖果、巧克力、餅乾。

販毒集團對毒品的外包裝愈來愈別出心裁，這些新興毒品外觀幾乎無法辨別，透過容易讓人卸下心防的夜店、KTV、汽車旅館等娛樂場所販售，或同儕誘惑，青少年若好奇服用將遺憾終身無法自拔。

市長朱立倫說，毒防辦成立至今已經查獲1萬餘名毒嫌，9000餘件毒品案，555公斤毒品，毒品已是國人最大的敵人。他主持開幕後，並參觀讓毒品無所遁形的手持式「拉曼光譜儀」檢測儀及快篩試劑。

杜仲傑說，警方緝毒時，現場對疑似毒品的快速鑑定是相當大的挑戰，有了手持式拉曼光譜儀，數秒內就可得知採樣是哪種毒品或毒品前驅物。

新北市政府警察局警犬隊隊長潘天龍在現場主持，由警犬偵緝毒品氣味模擬，無論是開放通風的味道，或封閉的行李箱、還是背著毒品移動的人，警犬都能正確辨認。但他說，毒品種類日新月異，將與警察大學合作，希望縮小偵測範圍，增強警犬辨識度。

新北市府衛生局去年結合警察局、衛生局、教育局、少輔會、社會局、經發局及勞工局，成立毒品防治辦公室，與檢方攜手合作，因應日新月異的毒品濫用，也鎖定青少年毒品的藥頭，溯源掃蕩。（編輯：張銘坤）1070604