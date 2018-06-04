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核四燃料棒運回美國找買主 資產處理最大化 國庫每年

鉅亨網2018/06/04 11:58
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外界關注核四燃料棒的後續處理，且傳出需花 80 億元來處理，經濟部長沈榮津今 (4) 日強調，是依據立法院決議要運往國外處理，趁現在趕快把燃料棒運回美國原廠，如果有適合的國外買主可以轉賣，是資產最大化的處理方式，同時每年還可省下 1 億元的維護保養費用。

沈榮津指出，核四廠燃料棒運出是依立法院今年 1 月 30 日三讀通過，需在 2020 年底前全數移出核四廠燃料的決議辦理。

他表示，根據立法院的決議，台電將在今年 7 月先運回原廠，如果剛好有需求的國外買主的話，就可以轉賣，趁早運回是資產最大化的處理方式。

沈榮津澄清，如果沒有找到買主，會進一步把將燃料棒拆解，拆解要花點費用，但沒有要花 80 億元；他強調，趁現在快把燃料棒送回原廠徵求國外買主轉賣，可以讓資產最大化，同時省下每年 1 億元的維護保養費用。

沈榮津重申，核四廠現在處於封存階段，沒辦法運轉，所以要在燃料棒有價值時趁早處理。

根據台電的規劃，核四廠核燃料預計 7 月起陸續運往美國，將把該批燃料束拆成燃料棒，積極尋求轉售機會，如果未找到買主，則會將燃料棒進一步拆解，回收鈾料且視市場行情出售，越早處理就有越多時間找到國外買家，且鈾料有其價值，預估未來價格將攀升，台電可等待適當時機出售。

針對外界關注核四燃料將外運國外處理並指稱需 80 億元經費，台電則澄清，這次燃料外運含拆解費用，決標金額約 6.9 億元，外界把建廠時燃料採購成本誤指要花費 80 億元外運，是明顯誤導。

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