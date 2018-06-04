核四燃料棒運回美國找買主 資產處理最大化 國庫每年

外界關注核四燃料棒的後續處理，且傳出需花 80 億元來處理，經濟部長沈榮津今 (4) 日強調，是依據立法院決議要運往國外處理，趁現在趕快把燃料棒運回美國原廠，如果有適合的國外買主可以轉賣，是資產最大化的處理方式，同時每年還可省下 1 億元的維護保養費用。

沈榮津指出，核四廠燃料棒運出是依立法院今年 1 月 30 日三讀通過，需在 2020 年底前全數移出核四廠燃料的決議辦理。

他表示，根據立法院的決議，台電將在今年 7 月先運回原廠，如果剛好有需求的國外買主的話，就可以轉賣，趁早運回是資產最大化的處理方式。