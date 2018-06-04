蔡總統：台美關係有美國跨黨派強勁支持

蔡總統致詞提到，新美國安全中心是華府重要的智庫之一，當中有許多專家是台灣的好朋友；CNAS不僅致力於國安領域的研究，也創辦下一世代國安領袖計畫，培育新世代的國安專業人才，團員都是經過嚴格遴選才能參與這個計畫，她非常期望透過團員對台灣的認識了解，能夠延續台美世代間的交流。

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天接見新美國安全中心下一世代國安領袖計畫訪問團，她說，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來將與美國政府保持密切溝通，一起擴大台美互惠雙贏的合作。

她說，美國是台灣最重要的戰略及經貿夥伴，在安全、經濟、文化等各領域都有非常密切合作，穩健的台美關係是印太區域繁榮發展的重要基石。

蔡總統指出，過去2年來台美關係持續朝正面發展，包括美國宣布新一批對台軍售案、重申台灣關係法的安全承諾、批准美國國防廠商對台潛艦國造案行銷許可，「這些都是對台灣的支持，以實際行動來維護台海和平」。

蔡總統並說，非常感謝美國行政部門與國會大力支持台灣在國際的參與，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來將與美國政府保持密切溝通，一起擴大台美互惠雙贏的合作。

另外，她說，美國國務院不只一次提到台灣是美國重要的合作夥伴，一個成功的民主故事，對世界具有正面的力量；她希望訪問團回國後，能與朋友分享在台見聞，成為台灣最堅實的好友。（編輯：林沂鋒）1070604