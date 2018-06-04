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工商快訊

廣編／濕式熟成冷藏美牛　鬥炙牛排肉香傳千里

本報訊2018/06/04 13:55
▲菲力牛排套餐。（圖／鬥炙牛排提供）
▲菲力牛排套餐。（圖／鬥炙牛排提供）

很多老饕們都知道，來到宜蘭東門夜市，就是美食天堂，沒好好祭一下五臟廟，絕不甘心回家睡覺，而全宜蘭縣唯一使用冷藏牛肉專賣店的『鬥炙牛排』，就隱身在其中，老闆詹厚德為了提供顧客最好的牛肉口感，特地挑選PRIME等級的美國安格斯黑牛及紐西蘭最高等級的PS菲力牛排，他說，冷藏肉的冰晶不刺破細胞，肉質口感一級棒，而鬥炙是五年磨一劍，一定要用最厚的牛排，才能煎出最厚的人情味。

走進店內就能感受一股溫暖的氛圍，提高食慾的暖黃色系、俐落的裝潢設計，不難看出鬥炙的用心，所以每到晚餐時間，店內總是大排長龍，就連立委陳歐柏和藝人王仁甫都是座上賓，詹厚德表示，煎牛排前，一定會先刷一層特製醬料，然後要用大火，保持肉質鮮美和軟嫩口感，以五分熟為佳，如顧客覺得肉帶血不敢入口，鐵盤上都會有一塊日本進口的鑄鐵石，可再加溫燙熟。除了肉質挑選上用心，鬥炙在其它食材上也不馬虎，像是黑糊椒粒就是印尼高山特選，濃郁的酥皮海鮮玉米濃湯，堅持用高品質的奶油，細節上不馬虎，就是留住客人的不二法門。詹厚德說，因為美牛是吃穀物，所以牠的油脂會有淡淡的奶油香，以原味碳烤鎖住肉汁，顧客不用太多的醬料，可多品嚐牛排的原汁原味。

夜市的價格、餐廳的品質，美國安格斯雪花牛套餐只要298元，頂級PS菲力只要398元，牛排在烤盤上烤的吱吱作響，高溫炙燒逼出香味，每一塊肉排都是經過精挑細選才能端上餐桌，就是這份堅持，才讓位於宜蘭市聖後街11號的鬥炙牛排肉香傳千里，還沒親身造訪過的朋友們，不妨找時間親臨朝聖，肯定讓您驚呼連連。

鬥炙牛排粉絲團：https://www.facebook.com/dousteak/

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