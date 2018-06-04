兆豐金大賺外幣財 法人估今年獲利破300億

（中央社記者田裕斌台北4日電）美國今年升息3至4次成市場共識，兆豐金控由於旗下兆豐銀行以美元為主的外幣放款占總放款比重達35%，法人估計，在利差擴大下，今年獲利可望突破新台幣300億元。

本土投顧表示，兆豐銀至3月底放款餘額達1.79兆元，以大型企業及中小企業放款為主，占比分別達38%、36%，外幣放款餘額則有6220億元，其中，美元放款部位約4660億元，外幣放款比重高，也讓兆豐銀今年首季淨利差較去年第4季提高4個基本點(bp)，主要就來自於海外存放利差的提升。

本土法人認為，今年市場普遍預估美國聯邦準備理事會(Fed)將升息3至4次，兆豐銀在外幣放款重回成長軌道下，首季將是海外存放比谷底，後續在存放利差及存放比提升下 可望帶動淨利差持續向上，此外，兆豐銀積極提升海外債券部位，由年初的1000億元提高至1500億元，也有利擴大淨利差表現，後續將持續放大債券部位至2000億元，可推升全年淨利息收入成長10%至15%。