斯洛維尼亞大選 反移民政黨勝選

（中央社斯洛維尼亞首都盧布里雅納3日綜合外電報導）斯洛維尼亞前總理詹沙領導的反移民政黨，在今天的國會大選中勝選，成為利用歐洲這波民粹浪潮的另一個右翼行動。

法新社報導，國家選舉委員會（State ElectionCommission）表示，在幾乎所有選票開出的情況下，詹沙（Janez Jansa）領導的中間偏右政黨斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）得票率25%，在國會90席中，拿下25席。

而從喜劇演員轉戰政壇的沙瑞克（Marjan Sarec）領導的中間偏左政黨沙瑞克黨（List of Marjan Sarec）則拿下12.72%得票率，將囊括13席。