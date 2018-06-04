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中央社

迎接世界海洋日 金門率先淨灘

中央社2018/06/04 12:09
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）近400位的民眾與志工，今天在金門成功海灘和烈嶼鄉羅厝漁港淨灘、淨港；這是今年台灣地區世界海洋日首站活動，也是海洋委員會海巡署金馬彭分署成立以來的第一場大型活動。

為了喚醒對海洋的認識、保護及永續利用，聯合國決議從自2009年起，每年6月8日為「世界海洋日」。今天的淨灘活動中，海巡署金馬澎分署長廖德成表示，台灣地區從今天起陸續推出淨灘活動，金門是第一站，顯示金門受到重視。海巡人員將持續致力環境及生態保育，讓海洋資源永續經營。

金門地檢署檢察長徐錫祥表示，金門不衹只要維護海洋乾淨，也要維持政治的乾淨，呼籲民眾面對年底選舉要「不買票、不賣票」；他說，只要查到犯罪事證，檢舉人可以獲得檢舉獎金並保障身分，「乾淨選舉，從我做起」。

淨灘的成功海灘是金湖鎮每年舉辦花蛤季的地點，縣政府參議許寬肯定民眾拋開一切，走出戶外，讓今年花蛤季有更美好的環境。金湖鎮長蔡西湖說，每次只要有維護島嶼的行動，鄉親都會參與，感謝海巡署在成功海灘舉辦淨灘活動，讓民眾能對家鄉再貢獻心力。

今天的活動包括金門地檢署、海軍金門基地指揮部、金門國家公園管理處、環保局、水試所、動植物防疫所、漁會、烈嶼鄉公所、金湖鎮公所、漁會、金門家庭扶助中心、昇恆昌免稅商店、金門縣環保志工團隊，水試所，以及武德、塔后．湖前等社區民眾、海巡署第九海巡隊等單位近400人共襄盛舉。

參與志工不畏烈日清理各式海岸垃圾，半小時後「滿載而歸」，初估約有2噸，還給成功海灘一張乾淨的臉。(編輯:孫承武)1070604

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