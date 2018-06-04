NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈新北反毒成果展　認識毒品拒絕誘惑中市酒店槍擊嫌犯　高雄小港區落網8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

山老鼠企圖衝撞攔查員警 警開4槍逮人

中央社2018/06/04 12:03
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）新竹縣許姓與戴姓男子開車進入五峰鄉盜伐牛樟木，得手後為躲避攔查竟企圖衝撞員警，警方連開4槍擊破輪胎，先後把2名山老鼠逮捕到案。

保七總隊第五大隊今天發布新聞指出，由許男駕駛的黑色休旅車經常出沒新竹縣五峰鄉羅山山區，疑似為山老鼠使用之車輛，2日下午5時許，查緝員警又看到該車輛載有重物，隨即攔停示意受檢，對方竟加速逃逸，員警立即尾隨。

許男為逃避攔查，在山區狹小道路一路狂飆危險駕駛，在南清公路30.5公里處，更以連續迴轉方式，企圖甩開員警，經警方以車輛堵住休旅車左前方，許男竟突然倒車，企圖衝撞員警，所幸查緝人員及時跳開，朝休旅車輪胎連開4槍。

保七第五大隊副大隊長盧世哲表示，儘管休旅車的左右後輪都被擊破，許男仍強行駕駛了約3公里，車輛在橫山鄉竹35鄉道10.5公里處失控衝入路旁水溝，車內2人棄車分頭逃逸，員警當場逮捕戴男，並在相隔5小時後查獲許男。

盧世哲指出，許男逃跑時，因跳下2個5公尺高的坡坎，導致雙腳腳踝骨折、頭部撕裂傷、牙齒也撞斷3顆，仍做困獸之鬥，藏匿在樹叢中不出聲，直到晚間山區漆黑無人，才緩慢爬行近2小時，最後痛到受不了，才躺在路邊店家椅子上休息，被新竹縣警局竹東分局上坪派出所巡邏員警發現，通知保七警方並送醫，經治療並無大礙。

警方調查，許男與戴男都有多項前科，到案後2人承認相約前往羅山山區竊取牛樟木，做為培植牛樟芝之用，總共竊得9大塊牛樟木、重約361公斤，市價約新台幣10萬元，但錢還沒賺到，就把自己摔得滿身傷，員警不忘告誡嫌犯，歹路不要走，以免得不償失。（編輯：張銘坤）1070604

蔡總統：台美關係有美國跨黨...國道三號外埔段油罐車起火 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan