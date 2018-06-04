山老鼠企圖衝撞攔查員警 警開4槍逮人

許男為逃避攔查，在山區狹小道路一路狂飆危險駕駛，在南清公路30.5公里處，更以連續迴轉方式，企圖甩開員警，經警方以車輛堵住休旅車左前方，許男竟突然倒車，企圖衝撞員警，所幸查緝人員及時跳開，朝休旅車輪胎連開4槍。

保七總隊第五大隊今天發布新聞指出，由許男駕駛的黑色休旅車經常出沒新竹縣五峰鄉羅山山區，疑似為山老鼠使用之車輛，2日下午5時許，查緝員警又看到該車輛載有重物，隨即攔停示意受檢，對方竟加速逃逸，員警立即尾隨。

保七第五大隊副大隊長盧世哲表示，儘管休旅車的左右後輪都被擊破，許男仍強行駕駛了約3公里，車輛在橫山鄉竹35鄉道10.5公里處失控衝入路旁水溝，車內2人棄車分頭逃逸，員警當場逮捕戴男，並在相隔5小時後查獲許男。

盧世哲指出，許男逃跑時，因跳下2個5公尺高的坡坎，導致雙腳腳踝骨折、頭部撕裂傷、牙齒也撞斷3顆，仍做困獸之鬥，藏匿在樹叢中不出聲，直到晚間山區漆黑無人，才緩慢爬行近2小時，最後痛到受不了，才躺在路邊店家椅子上休息，被新竹縣警局竹東分局上坪派出所巡邏員警發現，通知保七警方並送醫，經治療並無大礙。

警方調查，許男與戴男都有多項前科，到案後2人承認相約前往羅山山區竊取牛樟木，做為培植牛樟芝之用，總共竊得9大塊牛樟木、重約361公斤，市價約新台幣10萬元，但錢還沒賺到，就把自己摔得滿身傷，員警不忘告誡嫌犯，歹路不要走，以免得不償失。（編輯：張銘坤）1070604