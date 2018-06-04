用鴨肉料理雪恥 科大生泰國廚藝競賽奪銀

台北城市科技大學餐飲管理系大二生蔡子敬去年首次參加泰國極限廚師挑戰賽，以「煎鴨胸與鴨腿馬鈴薯球佐紅酒醬汁和柳橙醬汁」參賽，卻因為火候控制失宜導致肉質口感不佳而敗北，他覺得在哪裡跌倒就要在哪裡爬起，去年一整年參與廚藝競賽都刻意選鴨肉為主，就是要砥礪圖強。

台北城市科技大學今天發布新聞稿表示，2018泰國極限廚師挑戰賽是亞洲重要廚藝賽事之一，每年都吸引各國優秀廚師競技，今年有來自泰國、台灣、韓國、美國、加拿大、菲律賓、越南等約700位選手參賽，2日成績揭曉，城市科大學生共獲得4銀6銅1佳作的成績。

（中央社記者許秩維台北4日電）城市科大餐管系學生蔡子敬去年參加泰國極限廚師挑戰賽，以鴨肉挑戰卻不幸敗陣，今年捲土重來，以外脆裡嫩的鴨胸肉，成功挑戰評審味蕾，最後獲得銀牌。

蔡子敬苦練刀工、火候與醬汁的調配，今年再度參賽，端出「香煎鴨胸燉鴨腿佐橙汁醬與紅酒醬汁」作品，將鴨胸醃漬且煎至8分熟，並用手壓肉，以硬度判別是否過熟，鴨腿去骨切成小塊醃漬再以帕馬森起司醬燉煮，配以酸甜的橙汁醬、紅酒醬汁，融合外脆裡嫩的鴨胸，吃在嘴裡形成豐富的層次感，擄獲評審味蕾，獲得銀牌獎肯定。

蔡子敬表示，感謝餐管系老師吳東寶的耐心指導，更帶領他參加各種不同的餐飲競賽，藉由參加國際競賽，見識到各國廚藝菁英不同的創作理念，讓他看見全世界，自己也變得更有學習目標。

城市科大餐飲管理系助理教授吳東寶表示，這次參加比賽，選手們光器具就帶了8箱行李，雖然每個人行李都超重，但經由國際廚藝比賽，學生從廚藝、擺盤與自我管理等進行多面向學習，激勵自己要精益求精，他也發現學生參與比賽後都勇於自我挑戰，對自己更具自信。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070604