盲眼貓咪遇真命貓奴收編　變身超黏人魔鬼氈用瘋狂蹭蹭

「艾莎是一隻神奇的貓咪，充滿了愛和感恩。牠從不停止蹭蹭、親親和玩耍！或許我們覺得牠看不見很可憐，但牠自己似乎一點都不覺得牠和其他貓咪有什麼不一樣！我很高興能遇見我的命定寶貝！」

動物們面對生理上的殘缺，通常不會自怨自艾，而是用樂觀開朗地態度面對並且熱愛生命，而這也是我們必須好好向牠們學習的事情！

圖／Crystal Mackey

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