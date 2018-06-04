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盲眼貓咪遇真命貓奴收編　變身超黏人魔鬼氈用瘋狂蹭蹭

寵毛網2018/06/04 12:02
盲眼貓咪遇真命貓奴收編　變身超黏人魔鬼氈用瘋狂蹭蹭報恩！（圖／寵毛網）
盲眼貓咪遇真命貓奴收編　變身超黏人魔鬼氈用瘋狂蹭蹭報恩！（圖／寵毛網）

這隻愛撒嬌的盲眼貓咪住在澳洲的新南威爾斯州。在牠小的時候，被一位好心婦人發現牠在街頭流浪，婦人驚覺牠看不見，於是趕緊通報當地的動物救援團體CatRescue 901，志工找來一位曾經照顧過盲眼貓的中途克莉絲朵安置小貓，沒想到緣份就是這麼奇妙，克莉絲朵竟然就是屬於牠的真命貓奴！

這隻盲眼小貓剛被發現的時候相當瘦小，而牠不但有先天性的眼球發育不全，還有神經方面的問題，導致牠會不斷地搖頭晃腦。

這隻盲眼小貓剛被發現的時候相當瘦小，而牠不但有先天性的眼球發育不全，還有神經方面的問題，導致牠會不斷地搖頭晃腦。

貓咪中途克莉絲朵伸出援手安置牠，並為牠取名為艾莎！

貓咪中途克莉絲朵伸出援手安置牠，並為牠取名為艾莎！

「我第一眼看到艾莎就愛上牠了！牠是那麼小一隻，只有我的手掌大！」

「我第一眼看到艾莎就愛上牠了！牠是那麼小一隻，只有我的手掌大！」

在他們開車回家的途中，艾莎就展現了牠撒嬌親人的個性。「牠在籠子裡不斷喵喵叫，我哥哥將牠抱出來，牠就立刻蹭蹭他，甚至開始呼嚕嚕～」

在他們開車回家的途中，艾莎就展現了牠撒嬌親人的個性。「牠在籠子裡不斷喵喵叫，我哥哥將牠抱出來，牠就立刻蹭蹭他，甚至開始呼嚕嚕～」

為了防止日後的感染，艾莎必須接受手術將眼球摘除。克莉絲柔說：「雖然艾莎看不見，但牠絕佳的嗅覺總是可以精準定位，因此到貓砂盆上廁所完全難不倒牠，不過牠的聽力就沒這麼行了。」

為了防止日後的感染，艾莎必須接受手術將眼球摘除。克莉絲柔說：「雖然艾莎看不見，但牠絕佳的嗅覺總是可以精準定位，因此到貓砂盆上廁所完全難不倒牠，不過牠的聽力就沒這麼行了。」

而艾莎並不覺得自己有哪裡不一樣，牠依舊喜愛撒嬌、在家裡跑來跑去、甚至會和克莉絲朵一起到後院散步～

而艾莎並不覺得自己有哪裡不一樣，牠依舊喜愛撒嬌、在家裡跑來跑去、甚至會和克莉絲朵一起到後院散步～

來看艾莎活潑的模樣：

等到他們覺得艾莎準備好可以開放領養時，克莉絲朵才驚覺她已經捨不得讓艾莎離開了！志工珍妮說：「他們二個根本注定是屬於彼此的，我都叫艾莎魔鬼氈，因為牠總是黏在克莉絲朵身上！」

等到他們覺得艾莎準備好可以開放領養時，克莉絲朵才驚覺她已經捨不得讓艾莎離開了！志工珍妮說：「他們二個根本注定是屬於彼此的，我都叫艾莎魔鬼氈，因為牠總是黏在克莉絲朵身上！」

很快地，二年的時間過去了，艾莎一直是克莉絲朵最忠誠的夥伴，就連家裡多了一位小貝比，艾莎也不吝惜給予牠的愛和蹭蹭！

很快地，二年的時間過去了，艾莎一直是克莉絲朵最忠誠的夥伴，就連家裡多了一位小貝比，艾莎也不吝惜給予牠的愛和蹭蹭！

「艾莎是一隻神奇的貓咪，充滿了愛和感恩。牠從不停止蹭蹭、親親和玩耍！或許我們覺得牠看不見很可憐，但牠自己似乎一點都不覺得牠和其他貓咪有什麼不一樣！我很高興能遇見我的命定寶貝！」

動物們面對生理上的殘缺，通常不會自怨自艾，而是用樂觀開朗地態度面對並且熱愛生命，而這也是我們必須好好向牠們學習的事情！

圖／Crystal Mackey

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關鍵字動物救援盲眼貓咪貓咪中途
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