〈每日外資外匯觀點〉歐元超賣具反轉契機、美元修正目

上周五公布的美國 5 月非農就業數據強勁，美元獲得提振，不過由於美元上漲動已露疲態，未能帶動美元出現更大漲幅。

寶盛：歐元超賣 本月具反轉上升契機

歐元技術面目前處於超賣區已有時日，本月具反轉攀升的契機。但寶盛集團 (Julius Baer) 分析師認為，歐元近期多次測試 1.15 大關，若不守，仍將進一步走低。

荷蘭合作銀行指出，義大利和西班牙的政治事件，給予歐元短期不甚樂觀的理由，調降歐元兌美元 12 個月目標價，從 1.15 降至 1.12。