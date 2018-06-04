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中央社

黑暗道路車禍 黃健庭行程秘書撞路樹亡

中央社2018/06/04 12:19
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣海端鄉和關山鎮間的台20線「黑暗道路」昨晚發生死亡車禍，縣長黃健庭的義務行程秘書返家撞上路樹，送醫不治。事故原因由檢方進一步釐清。

台東縣海端鄉縣議員張全馨嵐今天上午表示，住在海端鄉新武部落的青年潘嘉禎昨天晚上8時多從關山返回海端時撞上路樹，送到關山慈醫院時已死亡。

潘嘉禎是黃健庭在海端地區的義務行程秘書，縣政府秘書室表示，昨天晚上縣長並沒有縱谷地區的行程，可能是潘嘉禎的私人行程，縣政府對這起意外感到難過，會幫忙家屬處理善後事宜。

台東縣警察局關山分局交通組長張淵瑜表示，交通組人員到現場時，消防局人員已將患者送到醫院，現場有煞車痕，從現場初步研判，潘嘉禎從北上車道往海端鄉，不知何故車子偏到對向南車道撞上路樹，車禍原因要等檢察官相驗。

張全馨嵐表示，這段路又添冤魂讓她很難過，連接關山和海端的這段路，從關山橋下到海端鄉入口，將近800公尺，沒有路燈，入夜後一片漆黑，被海端鄉民形容為「黑暗道路」，近年來發生多起車禍事故。

張全馨嵐表示，去年3月間曾在台東縣議會定期大會質詢，爭取設置道路，但是一年過了，這段路還是「黑暗道路」，昨晚發生鄉民撞路樹死亡的憾事，呼籲相關單位儘早設置路燈。

有關這路段設置路燈問題，公路總局關山工務段表示，路燈設置是鄉公所必須提出經費設置。海端鄉公所表示，台9線轉台20線往海端鄉的道路路燈設置權責應屬關山鎮公所，已經和關山鎮公所協調。台東縣政府表示，會跟關山公務段及公所一起協調，早日解決沒有路燈的問題。(編輯:孫承武)1070604

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