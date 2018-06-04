天地人活動告示牌　燈篙在此別迷路

民間信仰學問太多，雖然我們置身其中卻常常不知道為什麼。燈篙指的是建醮時，豎立在壇場附近，表示開始和結束。用於標示壇場的位置，告知天地神靈前來壇場的標誌。用白話文說，就是活動會場常見的高空氣球或是大型看板，讓大家知道這裡有活動，快點來。只是燈篙是給天地神祉、孤魂幽鬼看的。

台灣第一香－西港香將在六月四日舉行送王船的儀式，香期期間全台各地的信眾遊客都來到西港慶安宮參拜。大家有沒有注意到，廟前豎立數根又直又長的竹竿，這叫做燈篙，是通知天地鬼神這裡有活動的指示牌，除此之外它還有什麼功能呢？

燈篙不會只豎立在廟前，而是整個壇場範圍都會有，以西港慶安宮為例，主燈篙就會豎立在廟前，一共有七枝。第一枝掛上七星燈，招引各界遊魂來此領受法食，而七星燈的高度具有決定招請孤魂範圍和數量的功能。第二枝掛上天燈天旗，這是要招請神明表達祈願感謝。其餘五枝則是分別代表五主會，用來敬天祈福，燈上分別標示主會、副會、協會、贊會、都會等。

挑選好日子，在參與香科的廟宇、慶安宮董監事、五主會、旗牌官，以及重要執事人員家門前豎立燈篙。豎燈篙這件事情對於當地居民而言是相當重要的事情，燈篙豎得好不好，對個人和村庄的未來都有著重大的影響，也攸關香境和刈香活動順利與否，因此皆以慎重的態度來面對。

燈篙最重要的就是竹子的選擇，越完整越高大表示吉祥，而且砍下來的竹子不會多加修飾，維持原本的樣貌。依照各地習俗不同，有的會由神明指示，甚至神明會自己去砍竹子。豎燈篙會在建醮前一個月或十日左右挑一個好日子來完成。西港慶安宮的燈篙竹子，是由值年千歲指定高度和豎燈篙的日期，其餘就由廟方工作人員操辦。

信眾相信繞行燈篙能夠增添福氣，因此許多人都是全家一起來，祈求平安健康，特別是家中有嬰幼兒，更會帶著孩子來繞燈篙。六月六日（農曆四月廿三）將會舉行謝燈篙儀式，就是拆除本次建醮所豎立的所有燈篙，還沒去繞燈篙的朋友，快把握機會到西港慶安宮吧！

資料來源：

全國宗教資訊網－ 燈篙

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