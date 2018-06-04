NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈F-16驚傳失聯　空軍全力查證中毫無意外！　明星賽人氣王恰恰蟬聯8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

新北反毒成果展　認識毒品拒絕誘惑

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/04 13:33
▲新北市長朱立倫參觀反毒成果展，其中「拉曼光譜儀」檢測儀及快篩試劑，可讓毒品無所遁形。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.04）
▲新北市長朱立倫參觀反毒成果展，其中「拉曼光譜儀」檢測儀及快篩試劑，可讓毒品無所遁形。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.04）

全民一起來反毒！新北市政府今(4)天起至8日於市府1樓舉辦「新北汪YOU 全民反毒」成果展，市長朱立倫提醒，日常生活中很有可能接觸到各種毒品類型，包括食品飲料中都可能成為製毒者與摻毒者的工具，期勉全民反毒工作能更有效率與確實，讓年輕朋友及社會大眾拒絕毒品，不因毒品而受害。

毒品對於社會治安、民眾健康以及下一代競爭力影響甚鉅，尤其不法業者近來常將毒品甚至不明藥物添加在果凍、即溶咖啡包、奶茶包或巧克力內，外觀幾乎無法辨別，再透過容易讓人卸下心房的娛樂場所或同儕的誘惑，使青少年一時好奇而遺憾終身無法自拔。

新北市去年7月成立的「毒品防治辦公室」即將滿周年，而成立至今，共查獲10,451名毒品嫌犯、9,196件毒品案件、重達555.6公斤毒品。這次成果展包含各級毒品及變裝新興毒品模型、毒品氣味模擬、藥癮者吸食後果的紀錄片等，以及讓毒品無所遁形的「拉曼光譜儀」檢測儀及快篩試劑，同時結合AR互動科技，如吸食後臉部實境模擬器等，讓民眾身歷其境的感受吸毒給自身帶來的戕害，拒絕毒品的誘惑。

朱立倫主持開展儀式指出，毒品不但是最大的敵人，也是反毒與防毒工作的巨大挑戰，必須告訴下一代，也讓所有民眾提高警覺，透過各種方式，如劇團表演、影像宣導，以及反毒觀念深入校園，讓孩子認識毒品、拒絕毒品。他希望不只透過司法力量，也要透過更多教育跟醫療體系一起整合，還要社會大眾共同協助，讓毒癮真正從毒癮者身上驅除。

衛生局表示，毒品防治辦公室成立迄今，預防宣導組針對一般民眾、高風險及吸食毒品族群分齡分眾進行進2千場次宣導；並拍攝宣導影片於網路發布，近10萬人次觀賞，反應熱烈；免費提供尿意快篩試劑給有需求的家長，同期間對特定人員造冊擴大尿液篩檢達3萬多人次；針對用藥者啟動春暉輔導計152名學生，另進入少觀所進行團體輔導，協助探索自我、思考未來。

關鍵字毒品防治辦公室ar拉曼光譜儀朱立倫
中市酒店槍擊嫌犯　高雄小港區落網日本部落客遊桃園　體驗美景人情味

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan