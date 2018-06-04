新北反毒成果展　認識毒品拒絕誘惑

毒品對於社會治安、民眾健康以及下一代競爭力影響甚鉅，尤其不法業者近來常將毒品甚至不明藥物添加在果凍、即溶咖啡包、奶茶包或巧克力內，外觀幾乎無法辨別，再透過容易讓人卸下心房的娛樂場所或同儕的誘惑，使青少年一時好奇而遺憾終身無法自拔。

全民一起來反毒！新北市政府今(4)天起至8日於市府1樓舉辦「新北汪YOU 全民反毒」成果展，市長朱立倫提醒，日常生活中很有可能接觸到各種毒品類型，包括食品飲料中都可能成為製毒者與摻毒者的工具，期勉全民反毒工作能更有效率與確實，讓年輕朋友及社會大眾拒絕毒品，不因毒品而受害。

新北市去年7月成立的「毒品防治辦公室」即將滿周年，而成立至今，共查獲10,451名毒品嫌犯、9,196件毒品案件、重達555.6公斤毒品。這次成果展包含各級毒品及變裝新興毒品模型、毒品氣味模擬、藥癮者吸食後果的紀錄片等，以及讓毒品無所遁形的「拉曼光譜儀」檢測儀及快篩試劑，同時結合AR互動科技，如吸食後臉部實境模擬器等，讓民眾身歷其境的感受吸毒給自身帶來的戕害，拒絕毒品的誘惑。

朱立倫主持開展儀式指出，毒品不但是最大的敵人，也是反毒與防毒工作的巨大挑戰，必須告訴下一代，也讓所有民眾提高警覺，透過各種方式，如劇團表演、影像宣導，以及反毒觀念深入校園，讓孩子認識毒品、拒絕毒品。他希望不只透過司法力量，也要透過更多教育跟醫療體系一起整合，還要社會大眾共同協助，讓毒癮真正從毒癮者身上驅除。

衛生局表示，毒品防治辦公室成立迄今，預防宣導組針對一般民眾、高風險及吸食毒品族群分齡分眾進行進2千場次宣導；並拍攝宣導影片於網路發布，近10萬人次觀賞，反應熱烈；免費提供尿意快篩試劑給有需求的家長，同期間對特定人員造冊擴大尿液篩檢達3萬多人次；針對用藥者啟動春暉輔導計152名學生，另進入少觀所進行團體輔導，協助探索自我、思考未來。