日本部落客遊桃園　體驗美景人情味

根據交通部觀光局統計，2017年來臺日本觀光客人數達144萬9246人，占整體來臺觀光客的17.68%，近年日本更是興起一波「臺灣熱」，除了流行雜誌選擇臺灣作報導外，臺灣店家也紛紛進軍日本市場。桃園市政府近年積極爭取日本旅遊市場，透過不同形式的觀光推廣活動行銷本市觀光，並結合旅行社、部落客踩線建立兩地業者間的合作平台，吸引遊客到訪!

桃園市政府觀光旅遊局於6月2日至4日，為期3天2夜，邀請日本部落客實際走訪桃園景點，希望透過不同的角度來詮釋桃園。此次踩線包括經營「食べ台湾」Aiwan及「くいしんぼうCAMのもっとおいしい台湾!」石井三紀子2名部落客，以「美食」及「親子」兩主題分別走訪大溪老街、石門水庫、三坑老街、觀光工廠、桃園神社、忠貞市場、南門市場等地，並由在地達人帶領深入體驗在地文化，感受桃園多元風貌!