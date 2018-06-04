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日本部落客遊桃園　體驗美景人情味

記者李春台／桃園報導2018/06/04 13:37
▲桃園市政府觀光旅遊局於6月2日至4日，為期3天2夜，邀請日本部落客實際走訪桃園景點，希望透過不同的角度來詮釋桃園，以不同管道行銷桃園！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供 , 2018.06.04）
▲桃園市政府觀光旅遊局於6月2日至4日，為期3天2夜，邀請日本部落客實際走訪桃園景點，希望透過不同的角度來詮釋桃園，以不同管道行銷桃園！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供 , 2018.06.04）

根據交通部觀光局統計，2017年來臺日本觀光客人數達144萬9246人，占整體來臺觀光客的17.68%，近年日本更是興起一波「臺灣熱」，除了流行雜誌選擇臺灣作報導外，臺灣店家也紛紛進軍日本市場。桃園市政府近年積極爭取日本旅遊市場，透過不同形式的觀光推廣活動行銷本市觀光，並結合旅行社、部落客踩線建立兩地業者間的合作平台，吸引遊客到訪!

桃園市政府觀光旅遊局於6月2日至4日，為期3天2夜，邀請日本部落客實際走訪桃園景點，希望透過不同的角度來詮釋桃園。此次踩線包括經營「食べ台湾」Aiwan及「くいしんぼうCAMのもっとおいしい台湾!」石井三紀子2名部落客，以「美食」及「親子」兩主題分別走訪大溪老街、石門水庫、三坑老街、觀光工廠、桃園神社、忠貞市場、南門市場等地，並由在地達人帶領深入體驗在地文化，感受桃園多元風貌!


▲日本旅遊部落客參訪桃園神社。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供 , 2018.06.04）

親子線安排至巧克力夢工廠、郭元益糕餅博物館DIY糕點體驗及祥儀機器人夢工廠各式機器人的交流互動，透過實作更加了解桃園人文及科技；美食線則是透過品嚐在地小吃深化日人印象，如大溪豆乾、古早味花生糖、忠貞市場的滇緬料理、石門活魚、三坑老街周邊的新創美食。晚間入住桃禧航空城、住都大飯店、168 Inn旅館感受多元的住宿型態!另一部落客團踩線預計於6月26日至28日走訪桃園，將探訪小烏來風景區、拉拉山等景點，體驗山間美景採果樂趣並搭乘機場捷運，暢遊周邊景點、特色店家一探桃園都會風情。


▲日本部落客大溪老街輕旅行。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供 , 2018.06.04）

桃園市政府觀光旅遊局亦訂於7月4日前往日本東京辦理「桃園旅遊心得分享會」，邀請這些曾經到訪桃園的部落客將其自身體驗、對桃園的印象等與當地民眾分享，現場本市的觀光產業業者也會設展與民眾互動，讓參與的日人認識桃園、享樂桃園。


▲體驗巧克力DIY的觀光工廠之旅。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供 , 2018.06.04）

關鍵字日本部落客桃園景點大溪老街
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